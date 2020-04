A crise pandêmica do coronavírus segue interferindo no esporte a motor no Brasil e no mundo. Nesta tarde, autoridades do município e do estado de São Paulo recomendaram que eventos com mais de 500 pessoas não fossem realizados. Sendo assim, a Porsche Cup Brasil não terá presença de público nas arquibancadas do Autódromo de Interlagos, além de uma série de outras restrições.

No início da noite desta sexta-feira, a organização emitiu o seguinte comunicado:

“Organização da Porsche Cup monitora atentamente as consequências da pandemia global causada pela disseminação do novo coronavírus e segue à risca todas as recomendações preventivas emitidas pelas autoridades sanitárias competentes.

Diante da recomendação emitida pelas autoridades municipais de São Paulo e pelo governador do Estado no fim da tarde de sexta-feira (13 de março), no sentido de recomendar o cancelamento de eventos com mais de 500 pessoas, as corridas de abertura do campeonato serão fechadas ao público.

A organização restringirá também a entrada de jornalistas, convidados de pilotos e patrocinadores. Será permitido acesso apenas aos profissionais essenciais para a realização das provas: pilotos, engenheiros, mecânicos, profissionais de resgate e autoridades desportivas.

Todos os compradores de ingressos serão ressarcidos, conforme instruções no site oficial da Porsche Cup.”

Mesmo sem presença de público, o fã da velocidade poderá acompanhar as quatro provas da Porsche Cup Brasil programadas para este sábado ao vivo no Motorsport.com.

