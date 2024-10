Thiago Vivacqua está de volta ao cockpit do Porsche #10 da Carrera Cup. Depois de uma etapa de ausência no campeonato de corridas curtas, o piloto apoiado pela NHJ do Brasil, Colortel, Kingspam e GastroService volta aos carros de competição mais produzidos do planeta na etapa de gala da categoria.

Desde 2005 a Porsche Cup faz o evento preliminar do GP de São Paulo de Fórmula 1, e pela primeira vez Thiago Vivacqua participa da etapa mais importante do calendário.

O restrospecto no traçado paulistano é positivo para o piloto. Em sua última passagem com a categoria pelos 4.309m do Autódromo José Carlos Pace, Vivacqua cravou a pole position, venceu uma das corridas e terminou a outra em terceiro.

O piloto carioca aposta na longa preparação para conquistar outro bom resultado na capital paulista, mas salienta a paridade entre os competidores, que encaram a última etapa do ano sem o lastro de sucesso.

A preliminar da F1 prevê apenas um treino livre na sexta-feira, no qual Vivacqua precisará se readaptar ao carro e entender as atualizações no asfalto de Interlagos. No sábado o treino classificatório, abre os trabalhos do dia.

A sessão que define o grid de largada das duas corridas também sofreu alterações do já rotineiro da categoria, com os pilotos tendo que cravar duas voltas rápidas ao longo do treino. A corrida 1 acontece na sequência. No domingo a bateria decisiva da temporada encerra o campeonato de corridas curtas.

“Começando uma etapa especial a preliminar da Fórmula 1 na Porsche Cup. Todos que estão competindo na categoria aguardam ansiosamente por essa etapa! Faço meu retorno para a categoria justamente na etapa da F1 e apesar de não estar na briga pelo título, quero brigar pelas vitórias em Interlagos, pista que historicamente tenho tido bons resultados na Porsche Cup, então chego bem otimista para a etapa.

Na última passagem por aqui com este carro fiz a pole, venci uma corrida e fui terceiro na outra e isso me faz sonhar com novos resultados positivos. Vai ser uma etapa dura, o regulamento da última jornada do ano prevê todos os carros sem lastro, então a briga será intensa junto com os pilotos que estão disputando o título, todo mundo vai no 100% para Interlagos.

Venho de bons resultados na categoria e tive três semanas de preparação para a preliminar da F1 e acredito que isso vá nos ajudar. Bastante otimista para etapa e feliz em dividir um fim de semana com a Fórmula 1".

