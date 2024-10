Leonardo Sanchez tem um claro objetivo em mente para a decisão da Porsche Carrera Rookie durante a preliminar do GP de São Paulo de Fórmula 1: subir no lugar mais alto do pódio.

O piloto do carro #15 da EMS Racing vai em busca da vitória que escapou na temporada passada diante do público da principal categoria do automobilismo mundial em Interlagos.

Já fora da briga pelo campeonato, Sanchez chega à etapa de gala da Porsche Cup única e exclusivamente focado no bom desempenho no comando da máquina #15 e na rápida adaptação ao novo asfalto do Autódromo de Interlagos, que pode ser um fator chave para as pretensões do piloto ao longo do fim de semana.

A decisão da temporada de corridas da Porsche Cup prevê um único treino livre na sexta-feira. No sábado o classificatório, que define o grid das duas corridas da etapa, portanto, cada piloto precisará de duas voltas rápidas na sessão. A primeira bateria acontece ainda na tarde de sábado e a jornada derradeira no domingo.

“Muito feliz em voltar a correr na frente do público da Fórmula 1. É uma etapa sempre muito especial, com o autódromo lotado e correr assim é empolgante. Ano passado a vitória não veio, mas subi ao pódio nas duas corridas. Para este ano quero escalar mais alguns degraus no pódio para vencer na etapa mais esperada do ano".

