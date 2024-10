Gerson Campos vai realizar um sonho neste fim de semana em Interlagos. A Porsche Cup, assim como fez em todos os anos de existência da categoria, vai ser o evento suporte do GP de São Paulo de F1 e Gerson se imaginava neste momento desde 2005, ano que a categoria fez sua primeira temporada.

E em 2024 o piloto do Porsche #82 vai correr na frente do público da principal categoria do automobilismo mundial pela primeira vez e de quebra pode realizar outro sonho: ser campeão da Porsche Cup.

Campos chega para a etapa decisiva da temporada na quarta posição do campeonato, com 159 pontos conquistados até o momento e a decisão da Sprint Challenge distribui 56 tentos. O piloto paulista ainda conta com dois descartes dos piores resultados do ano para concluir o somatório final.

Para isso, Campos investiu em trazer um engenheiro para acompanhar sua jornada decisiva em 2024 e ajudar ao piloto conhecer novos horizontes nos acertos do Porsche 911 GT3 Cup 991.2.

A preliminar da Fórmula 1 apresenta algumas diferenças de regulamento do restante da temporada. A etapa terá um único treino livre na sexta-feira. No sábado, o classificatório define o grid das duas corridas, com os pilotos precisando registrar duas voltas rápidas na sessão, formato que agrada ao piloto do Porsche #82. As duas baterias têm duração de 25 minutos +1 volta.

“É a realização de um sonho disputar a preliminar da Fórmula 1 na Porsche Cup. Desde 2005 quando eu comecei a acompanhar a categoria eu sabia que ali seria o auge como piloto sem conseguir chegar na Fórmula 1".

"Poder correr com o público da Fórmula 1, em Interlagos, com o Autódromo todo preparado para a principal categoria do planeta é algo que eu tinha como um sonho e este ano vou realizar com a ajuda dos meus patrocinadores. Temos chances matemáticas de conquistar o campeonato, mas entro na etapa com a cabeça de que estou empatado em pontos com o líder. Quero terminar o ano em alta, com um bom resultado e quem sabe mais uma vitória".

"O formato de classificação me agrada muito, com a necessidade de fazer duas voltas rápidas e não a regra da inversão, são corridas mais limpas. Estou trazendo um engenheiro para me ajudar nesta etapa, um cara que foi muito bem recomendado e com experiência no exterior para me ajudar a dar um novo passo tecnicamente e aprender novas coisas sobre o acerto do carro. Vou realizar um sonho e quem sabe não realizo mais um, subindo no lugar mais alto do pódio na preliminar da F1".

