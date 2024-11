Acompanhando a Fórmula 1 neste fim de semana em Interalgos, a Porsche Cup Brasil abriu a penúltima etapa da temporada 2024 com o treino livre da classe Sprint Challenge. E a apenas dois dias de coroar o campeão do torneio Sprint, os candidatos ao título dominaram a disputa, com Antonella Bassani sendo a mais rápida, à frente de Miguel Mariotti.

Terceiro colocado, Lucas Locatelli foi o mais rápido entre os pilotos das subdivisões Sport e Rookie.

A sessão, de 30 minutos de duração, acabou tendo uma redução de 10min por conta de pequenos reparos na pista. Para os pilotos, a sessão representou também o primeiro contato com o novo asfalto de Interlagos, que foi recapeado após a etapa de agosto. Por isso, foram registradas várias escapadas e rodadas, mas nada sério.

Vice-líder, Antonella Bassani foi a mais rápida com 01min39s894, apenas 0s104 à frente do líder Miguel Mariotti. Lucas Locatelli veio em terceiro, a 0s292, liderando tanto pela Sport quanto pela Rookie, enquanto Matheus Roque e Cristian Mohr completaram o top 5.

A Sprint Challenge volta à pista na manhã de sábado, com a classificação da etapa a partir das 07h, com transmissão ao vivo do Bandsports e do canal do YouTube da categoria.

Confira o resultado final do TL1 da Sprint Challenge (top 15):

1 - Antonella Bassani (Sprint Challenge)

2 - Miguel Mariotti (Sprint Challenge)

3 - Lucas Locatelli (Sprint Challenge Rookie)

4 - Matheus Roque (Sprint Challenge Sport)

5 - Cristian Mohr (Sprint Challenge)

6 - Sadak Leite (Sprint Challenge)

7 - Alceu Feldmann Neto (Sprint Challenge Rookie)

8 - Caio Chaves (Sprint Challenge Rookie)

9 - Célio Brasil (Sprint Challenge Sport)

10 - André Rosário (Sprint Challenge)

11 - Gerson Campos (Sprint Challenge)

12 - Caio Castro (Sprint Challenge)

13 - Sebá Malucelli (Sprint Challenge Sport)

14 - Sang Ho Kim (Sprint Challenge Sport)

15 - Giuliano Bertuccelli (Sprint Challenge Sport)

