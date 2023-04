Carregar reprodutor de áudio

No dia do aniversário de 18 anos da Porsche Cup C6 Bank Mastercard, um novo recorde foi escrito na pista do Velocitta. Miguel Paludo triunfou pela 39ª vez no evento, igualando o número de vitórias de Constantino Junior.

O resultado catapultou o heptacampeão à liderança do campeonato da Carrera Cup e engrossou sua lista de estatísticas. O piloto do Porsche #7 é o maior vencedor da categoria no Velocitta e ganhou pelo menos uma corrida em todas as temporadas em que acelerou os carros de competição mais produzidos no planeta.

Alceu Feldmann terminou em segundo e é o novo vice-líder. Vencedor na etapa de abertura da temporada em Interlagos, Nicolas Costa abandonou a corrida de domingo e agora aparece em quarto na tabela de pontuação, empatado com Marcal Muller, vencedor no sábado em Mogi Guaçu.

A vitória na Carrera Sport ficou com Franco Giaffone e a liderança no campeonato segue com Georgios Frangulis, que faz neste início de temporada sua trajetória mais consistente na Porsche Cup C6 Bank Mastercard. Ele é sexto na pontuação geral, atrás apenas dos quatro competidores que já venceram corridas em 2023 e de Werner Neugebauer.

Na divisão Rookie o vencedor foi Gustavo Farah, que gabaritou a etapa do Velocitta e subiu para a vice-liderança no subcampeonato, atrás de Edu Guedes.

No dia do aniversário da Porsche Cup C6 Bank Mastercard, Antonio Junqueira venceu com o Porsche #16 pela primeira vez a corrida da Sprint Challenge.

O piloto elegeu seu numeral em homenagem à data de nascimento de sua filha, 16 de abril. E festejou o aniversário de um ano da menina com um par de troféus, já que venceu tanto no geral quanto na classe Sport. Na classe Rookie a vitória ficou com Eric Santos.

A Porsche Cup C6 Bank Mastercard volta à ação em quatro semanas, para a abertura do Endurance Series em Interlagos.

Tudo sobre as corridas:

Carrera Cup

Salles largou muito bem e ultrapassou o pole Alceu Feldmann por fora na curva 1 para ser líder da prova. Em terceiro, Paludo tentou atacar o #1 na freada do Saca-Rolha e acabou permitindo a aproximação de Werner e Marçal. Em 14º, Gustavo Farah liderava na Rookie.

Na volta 5, Paludo achou espaço no fim da reta principal para mergulhar e passar Feldmann. Este passou a ser pressionado por Werner, e na sequência também por Muller. No fim da volta, Paludo buscou Salles.

O heptacampeão assumiu a liderança mergulhando na curva do Grampo na volta seguinte, e Salles logo foi alcançado pelo trio formado por Feldmann, Werner e Marçal. Feldmann e Werner passaram Salles na tomada do Grampo na volta 7. O #8 foi sagaz e, por muito pouco, não ganhou duas posições na mesma manobra, mas Feldmann fechou a porta.

Muller e Salles trocaram tinta na tomada do Grampo e fizeram a reta Oposta lado a lado na volta 10. O gaúcho concretizou a ultrapassagem na freada do Saca-Rolha. Salles acabou tocado por Nicolas Costa na sequência e rodou.

A 10 minutos da abertura da volta final, Paludo tinha livrado mais de 5s de margem sobre Feldmann. Werner era terceiro, Muller quarto. Franco Giaffone completava o top5, liderando na Sport. Em 12º, Farah sustentava a ponta na Rookie.

Paludo venceu com autoridade e mais de 10s de vantagem sobre Feldmann. Werner, Muller e Giaffone completaram o pódio, com o #3 levantando a vitória na Sport. Farah repetiu a vitória da véspera na Rookie, com 12º no geral.

“Uma prova muito intensa", disse Paludo. "Procurei ser cauteloso na largada e atacar depois, saímos daqui com a vitória. É a conquista de todo trabalho, não sabia do recorde de vitória e estou muito feliz com a liderança no campeonato”.

Sprint Challenge

Como na véspera, o pelotão se apresentou desalinhado para a largada. O pole Antonio Junqueira caiu para segundo, ultrapassado por Cristian Mohr. Antonella Bassani avançou para terceiro. Gustavo Zanon caiu de segundo para quarto e Urubatan Junior fechou o top 5 na volta 1.

Na terceira volta, a vantagem de Mohr na liderança superava 2s. Antonella pressionava Junqueira, enquanto Urubatan passava Zanon no Grampo para ser quarto. Em 12º, Israel Salmen liderava na Rookie. Na Sport o líder era Junqueira, em segundo no geral.

Na volta 5, Antonella rodou após contato na traseira de seu carro. Simultaneamente, a direção de prova anunciou drive-thrus para Mohr e Urubatan por queima de largada.

Cumpridas as punições, o top 5 ficou dominado por pilotos da classe Sport. Junqueira liderava, à frente de Seba Malucelli e Zanon. Marcelo Tomasoni vinha em quarto e Artur Ramos era quinto. Em 11º, Celio Brasil liderava na Rookie, favorecido por pit-stop de Salmen para trocar pneu.

Na volta 9 Tomasoni continuou sua escalada, ultrapassando Zanon na freada do Saca-Rolha. Um giro mais tarde, Sadak Leite e Celio Brasil tiveram contato, o que acabou forçando o #139 e fazer um pit-stop. A liderança na Rookie então ficou nas mãos de Eric Santos, em 14º no geral.

Miguel Mariotti conseguiu bela manobra sobre Artur Ramos para assumir o quinto lugar na volta 13.

Nas voltas finais Mohr foi recuperando posições e consequentemente pontos importantes no campeonato.

Junqueira venceu no geral a na Sport, Malucelli, Tomasoni, Zanon e Mariotti vieram a seguir. Após uma formidável escalada, Josimar Junior foi sexto e Mohr veio imediatamente atrás. Em 14º, Eric Santos ganhou na Rookie.

"Hoje é um dia muito especial, minha filha faz um ano e fico feliz com a vitória aqui. Obrigado à mamãe por mudar a data da festa de aniversário", disse Junqueira.

"A gente errou totalmente o ajuste do carro", comentou Tomasoni. "O que estava bom ontem, tentamos mudar por causa do calor e deu ruim. Quando eu vi que quem estava na disputa do título ficou para trás, entendi que o terceiro lugar estava ótimo e vim trazendo o carro para casa".

"Para o campeonato foi muito importante. Hoje foi uma prova de muita cabeça, porque não estava tão legal o carro como ontem".

Resultados das corridas do domingo no Velocitta:

Carrera Cup

1. #7 Miguel Paludo 27:12.769

2. #1 Alceu Feldmann +11.806

3. #8 Werner Neugebauer +11.352

4. #544 Marçal Müller +15.204

5. #3 Franco Giaffone* +16.312

6. #88 Georgios Frangulis* +21.578

7. #800 Raijan Mascarello* +26.920

8. #87 Nelson Monteiro* +27.191

9. #17 Ricardo Fontanari* +39.031

10. #85 Eduardo Menossi* +39.680

11. #888 Lineu Pires* +40.446

12. #84 Gustavo Farah** +41.628

13. #70 Lucas Salles* +42.565

14. #199 Nelson Marcondes* +45.133

15. #9 Edu Guedes** +45.506

16. #33 Bruno Campos** +46.055

17. #121 João Barbosa** +47.222

18. #555 Ayman Darwich* +47.438

19. #99 Nasser Aboultaif** +1:18.412

20. #77 Francisco Horta* +1:18.613

21. #74 Piero Cifali** +1:19.500

22. #56 Peter Ferter* +1:25.676

23. #80 Rouman Ziemkiewicz* -4 voltas

DNF

#999 Nicolas Costa

#29 Rodrigo Mello

#25 Paulo Sousa**

*Sport

**Rookie

Challenge

1. #16 Antonio Junqueira* 26:47.489

2. #100 Seba Malucelli* +2.462

3. #5 Marcelo Tomasoni +9.007

4. #33 Gustavo Zanon* +11.440

5. #21 Miguel Mariotti +13.722

6. #77 Josimar Junior +15.324

7. #3 Cristian Mohr +15.945

8. #14 Carlos Campos* +17.081

9. #15 Artur Ramos* +18.428

10. #72 Antonella Bassani +18.809

11. #1 Urubatan Junior +34.148

12. #71 SangHo Kim* +43.870

13. #19 Walter Lester* +1:00.321

14. #38 Eric Santos** +1:26.232

15. #7 Luiz Souza** +1:32.205

16. 222 Gabriel Vallone*-1 volta

17. #133 Israel Salmen** -1 volta

18. #10 Americo Lanzoni** -1 volta

DNF

#66 Sadak Leite*

#139 Célio Brasil

*Sport

**Rookie

Classificação Campeonatos após duas etapas:

Carrera Cup

1. #7 Miguel Paludo, 91 pontos

2. #1 Alceu Feldmann, 83

3. #999 Nicolas Costa, 71

4. #544 Marçal Muller, 71

5. #8 Werner Neugebauer, 66

6. #88 Georgios Frangulis, 64

7. #800 Raijan Mascarello, 49

8. #70 Lucas Salles, 48

9. #87 Nelson Monteiro, 43

10. #888 Lineu Pires, 38

11. #199 Nelson Marcondes, 35

12. #26 Rodrigo Mello, 30

13. #84 Gustavo Farah, 29

14. #555 Ayman Darwich, 28

15. #77 Francisco Horta, 27

16. #85 Eduardo Menossi, 26

17. #9 Edu Guedes, 26

18. #121 João Barbosa, 26

19. #17 Ricardo Fontanari, 24

20. #3 Franco Giaffone, 23

21. #56 Peter Ferter, 15

22. #80 Rouman Ziemkievicz, 10

23. #33 Bruno Campos, 8

24. #74 Piero Cifali, 6

25. #25 Paulo Sousa, 3

26. #99 Nasser Aboultaif, 1

Carrera Cup Sport

1. #88 Georgios Frangulis, 57 pontos

2. #70 Lucas Salles, 40

3. #800 Raijan Mascarello, 32

4. #888 Lineu Pires, 29

5. #87 Nelson Monteiro, 27

6. #199 Nelson Marcondes, 24

7. #3 Franco Giaffone, 20

8. #555 Ayman Darwich, 19

9. #77 Francisco Horta, 18

10. #17 Ricardo Fontanari, 14

11. #85 Eduardo Menossi, 14

12. #80 Rouman Ziemkievicz, 6

12. 56 Peter Ferter, 4

Carrera Cup Rookie

1. #9 Edu Guedes, 58 pontos

2. #84 Gustavo Farah, 56

3. #121 João Barbosa, 50

4. #74 Piero Cifali, 27

5. #99 Nasser Aboultaif, 24

6. #33 Bruno Campos, 21

7. #25 Paulo Sousa, 9

Sprint Challenge

1. #5 Marcelo Tomasoni 92 pontos

2. #3 Cristian Mohr 81

3. #16 Antonio Junqueira 77

4. #1 Urubatan Junior 75

5. #72 Antonella Bassani 69

6. #100 Seba Malucelli 59

7. #21 Miguel Mariotti 56

8. #66 Sadak Leite 54

9. #33 Gustavo Zanon 37

10. #15 Artur Ramos 37

11. #77 Josimar Junior 35

12. #71 SangHo Kim 35

13. #14 Carlos Campos 28

14. #133 Israel Salmen 28

15. #002 Junior Dinardi 25

16. #7 Luiz Souza 24

17. #57 Ramon Alcaraz 23

18. #38 Eric Santos 19

19. #10 Americo Lanzoni 18

20. #139 Célio Brasil 17

21. #19 Walter Lester 16

22. #222 Gabriel Vallone 13

23. #14 Andre Gaidzinski 9

Sprint Challenge Sport

1. #16 Antonio Junqueira 60

2. #100 Seba Malucelli 38

3. #66 Sadak Leite 35

4. #33 Gustavo Zanon 28

5. #15 Artur Ramos 24

6. #14 Carlos Campos 21

7. #71 SangHo Kim 20

8. #57 Ramon Alcaraz 17

9. #002 Junior Dinardi 16

10. #133 Israel Salmen 11

11. #139 Célio Brasil 7

13. #38 Eric Santos 7

14. #14 Andre Gaidzinski 4

15. #222 Gabriel Vallone 4

16. #7 Luiz Souza 4

17. #10 Americo Lanzoni 0

Sprint Challenge Rookie

1. #133 Israel Salmen 53

2. #7 Luiz Souza 46

3. #38 Eric Santos 36

4. #10 Americo Lanzoni 34

5. #139 Célio Brasil 33

6. #222 Gabriel Vallone 23

Galvão Bueno tem projeto para voltar a narrar F1; saiba mais no vídeo:

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast debate: Massa é o 'campeão moral' da F1 2008?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: