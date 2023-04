Carregar reprodutor de áudio

A segunda etapa da Porsche Cup Brasil terminou positiva para Gustavo Zanon e o carro #33 da Sprint Challenge. Depois de subir ao pódio no sábado, o piloto do interior paulista novamente encerrou a corrida com os braços carregados de troféus no Velocitta.

Em uma etapa que frequentou durante todas as atividades o grupo dos 10 mais rápidos do fim de semana, Zanon encerrou o domingo com o quarto lugar geral e terceiro entre os pilotos da Sport.

Após passar a etapa sem pontuar em Interlagos, Gustavo Zanon deu um salto na classificação da Sport e na geral. Em sua subdivisão, o piloto do bólido #33 aparece em quarto com 28 pontos, já na pontuação geral ele saiu do Velocitta em nono lugar com 37 pontos.

"O dia foi muito difícil", disse. "A pista estava muito quente e tive bastante problema para segurar realmente o carro na pista. Mas eu precisava definitivamente entrar no campeonato aqui e pontuar bastante. Agora teremos mais emoção para disputar o campeonato".

A Porsche Cup Sprint Challenge volta a acelerar nos dias 3 e 4 de junho, em Goiânia. Antes disso, a categoria abre seu campeonato de corridas longas em 13 de maio no autódromo de Interlagos.

