Marçal Muller encerrou neste domingo a segunda etapa da Porsche Cup Brasil com mais um pódio no interior paulista. Depois de vencer no sábado, Muller partiu da sexta posição após a inversão de grid definida por sorteio e soube levar o bólido #544 da marca de tinta automotiva oficial da Porsche Cup ao pódio com um quarto lugar na corrida 2.

O piloto gaúcho conquistou a posição de Nicolas Costa na largada, se mantinha na quinta posição até conseguir completar a ultrapassagem em cima de Lucas Salles na primeira perna do "Saca-Rolha" para assumir o quarto lugar da prova.

Com os resultados conquistados no Velocitta, Muller colocou novamente o carro #544 na briga pelo campeonato. Ele sai da segunda etapa da temporada na terceira posição do campeonato com 71 pontos empatado com Nicolas Costa.

"Foi uma etapa positiva, um bom quali com o P3 e a vitória ontem na corrida que distribui mais pontos", disse. "Hoje não tive um bom ritmo, mas consegui um bom resultado também com esse P4. Vamos fazer as contas para saber como saímos no campeonato, mas foco nas próximas etapas."

A próxima jornada de Marçal Muller na Porsche Cup é na abertura da temporada do Endurance Series em maio, no autódromo de Interlagos.

