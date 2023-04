Carregar reprodutor de áudio

Encerrada a segunda etapa da temporada 2023 da Porsche Cup. Neste domingo (16), a corrida 2 da Sprint Challenge, no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo, teve a vitória de Antonio Junqueira, seguido por Sebá Malucelli e Marcelo Tomasoni.

Vencedor da corrida 1, disputada no sábado (15), Tomasoni ampliou sua vantagem na liderança geral do campeonato e soma agora 92 pontos, 11 de vantagem para o vice-líder.

Após o sorteio para a inversão do grid na prova deste domingo, o piloto do Porsche #5 partiu da sexta colocação e chegou a perder algumas posições na largada.

Mesmo sem contar com o melhor acerto de seu carro, Tomasoni partiu em busca da recuperação e mostrou força, mesmo carregando o lastro máximo nesta etapa, com 50kg a mais em seu carro.

Com uma bela ultrapassagem, o piloto assumiu a terceira posição quando faltava perto de 10 minutos para o final da corrida e garantiu o quarto pódio seguido no ano (duas vitórias, um terceiro e um quinto lugar).

“Seguimos um caminho errado hoje no acerto do carro. Ontem, mesmo com a vitória, o carro estava difícil de guiar e tentamos mudar, mas não surtiu efeito. Quando eu vi que os meus principais rivais na briga pelo título estavam atrás na corrida, eu preferi manter o ritmo e levar até o final”, comentou Tomasoni.

“Conseguimos pontos super importantes para o campeonato. Agora temos uma boa vantagem e vamos seguir esse caminho, na luta pelo título. No geral, foi um final de semana muito positivo”, completou o piloto, que é patrocinado pela Ativa Investimentos, DSM e Plant Power.

A terceira etapa da temporada da sprint na Porsche Cup acontecerá nos dias 3 e 4 de junho, em Goiânia (GO).

Confira o resultado da corrida 2 no Velocitta (Top 10):

1. #16 Antonio Junqueira 17 voltas

2. # 100 Sebá Malucelli

3. #5 Marcelo Tomasoni

4. #33 Gustavo Zanon

5. #21 Miguel Mariotti

6. #77 Josimar Junior

7. #3 Cristian Mohr

8. #14 Carlos Campos

9. #15 Artur Ramos

10. #72 Antonella Bassani

Os 10 primeiros no campeonato da Sprint Challenge, após 2 etapas (sem descarte):

1. Marcelo Tomasoni 92 pontos

2. Cristian Mohr 81

3. Antonio Junqueira 77

4. Urubatan Jr. 75

5. Antonella Bassani 69

6. Sebá Malucelli 59

7. Miguel Mariotti 56

8. Sadak Leite 54

9. Gustavo Zanon 37

10. Artur Ramos 37

