A Porsche Cup Brasil viveu mais um dia histórico em sua passagem por Interlagos. Após completar 200 corridas no circuito paulista no sábado, a prova 2 da Carrera Cup neste domingo viu Miguel Paludo reescrever o livro dos recordes da categoria. O multicampeão segurou as investidas de Marçal Müller para se tornar o maior vencedor isolado da história da Porsche Brasil.

Paludo chegou a 40 vitórias, 'desempatando' a marca que dividia com Constantino Júnior. Vencedor do sábado, Nicolas Costa foi o terceiro. Em quarto, Lucas Salles foi o vencedor na Carrera Sport, enquanto Edu Guedes, em 14º, levou a melhor entre os da Carrera Rookie.

No sábado, tivemos vitória de Nicolas Costa, com Werner Neugebauer em segundo. Após a cerimônia do pódio, o piloto do carro #999 sorteou uma inversão de sete posições para o grid do domingo, colocando Raijan Mascarello na pole.

Na largada, Mascarello saiu bem e se manteve na ponta, enquanto Paludo deu um salto, indo de quarto para segundo, à frente de Müller, Neugebauer e Feldmann que disputavam ferrenhamente a terceira posição.

Mas a disputa não acabou bem Feldmann e Neugebauer acabaram se tocando. Werner levou a pior e ficou atravessado na pista. Monteiro, sem ter como desviar, acabou acertando o carro do #08. Isso levou ao acionamento do SC logo após Paludo ultrapassar Mascarello pela ponta.

A relargada veio com pouco mais de 16 minutos ainda no relógio. Paludo se posicionou para segurar a ponta à frente de Mascarello e Müller, que passou Ferter na chegada ao S do Senna. Outro que se colocava na disputa era Costa, vencedor do sábado. E em uma disputa direta pela ponta da Sport, Mascarello e Ferter acabaram se tocando e indo para fora da pista, permitindo o mergulho de Salles.

Com essa confusão, Paludo conseguiu se manter na ponta, seguido de Müller e Costa, uma briga entre três dos líderes da Carrera Cup. Em quarto e quinto, a briga pela vitória na Sport ficava entre Salles e Ziemkiewicz, enquanto Campos era o líder entre os Rookies, em 13º.

A dez minutos do fim, problemas para Campos, que viu sua corrida chegar ao fim ao acertar a barreira de proteção de pneus na saída da curva do Sol. Isso levou a mais uma intervenção do SC. Com isso, a liderança dos Rookies foi para Edu Guedes, em 15º.

A bandeira verde voltou a seis minutos do fim. Paludo novamente controlou o ritmo para se manter à frente de Müller sem maiores problemas pelo S do Senna, mas com o piloto gaúcho e Costa por perto. Mas, aos poucos, os dois primeiros foram se descolando na frente.

No final, Miguel Paludo segurou Marçal Müller até o fim para obter a 40ª vitória da carreira na Porsche, isolando-se como o maior vencedor da história da categoria. Marçal Müller e Nicolas Costa completaram o top 3, enquanto Lucas Salles, em quarto, e Edu Guedes, em 14º, foram os vencedores na Carrera Sport e Carrera Rookie, respectivamente.

A Porsche Cup Brasil retoma as atividades da temporada 2023 no começo de setembro, com uma rodada dupla em Termas de Río Hondo, na Argentina, com etapas sprint e endurance. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da categoria.

Confira o resultado final da corrida 2 da Carrera Cup em Interlagos:

1 – Miguel Paludo (Carrera Cup)

2 – Marçal Müller (Carrera Cup)

3 – Nicolas Costa (Carrera Cup)

4 – Lucas Salles (Carrera Sport)

5 – Raijan Mascarello (Carrera Sport)

6 – Rouman Ziemkiewicz (Carrera Sport)

7 – Lineu Pires (Carrera Sport)

8 – Nelson Marcondes (Carrera Sport)

9 – Franco Giaffone (Carrera Sport)

10 – Georgios Frangulis (Carrera Sport)

11 – Ricardo Fontanari (Carrera Sport)

12 – Rodrigo Mello (Carrera Cup)

13 – Eduardo Menossi (Carrera Sport)

14 – Edu Guedes (Carrera Rookie)

15 – Peter Ferter (Carrera Sport)

16 – Paulo Sousa (Carrera Rookie)

17 – Nasser Aboultaif (Carrera Rookie)

18 – Bruno Campos (Carrera Rookie)

19 – Piero Cifali (Carrera Rookie)

20 – Ayman Darwich (Carrera Sport)

21 – Alceu Feldmann (Carrera Cup)

22 – Werner Neugebauer (Carrera Cup)

23 – Nelson Monteiro (Carrera Sport)

24 - Gustavo Farah (Carrera Rookie)

