Eduardo Taurisano completou neste domingo a 'barba, cabelo e bigode' na Porsche Cup Brasil. Pole e vencedor do sábado, o piloto do carro #88 fez uma grande corrida na Sprint Challenge deste domingo, largando de sexto para superar Marcelo Tomasoni e Antonella Bassani para vencer novamente e 'fazer a limpa' na quarta etapa sprint da temporada 2023.

Na quarta posição, Sadak Leite foi o vencedor na Challenge Sport. Já na Challenge Rookie, Célio Brasil levou novamente a melhor ao terminar na 12ª colocação.

Ante mesmo da largada foi anunciado que Urubatan Júnior não disputaria a prova deste domingo após sua desclassificação no sábado.

Na saída, Mariotti conseguiu segurar na primeira perna do S do Senna, mas um traçado melhor de Tomasoni permitiu a ele assumir a ponta, enquanto Mariotti era pressionado por Bassani.

Enquanto Tomasoni conseguia um respiro na frente, Mariotti não teve como segurar Bassani, que rapidamente assumiu a segunda posição e começou a entregar voltas rápidas para reduzir a diferença para o rival na luta pelo título. Em quarto, Zanon liderava pela Sport, com Leite em sua cola, enquanto Brasil era o melhor colocado na Rookie.

Vencedor do sábado, Taurisano começava a escalar posições em busca do pódio. Mas o piloto do carro #88 se envolveu em uma confusão com Zanon. Taurisando acabou dando um toque no rival, que acabou rodando. Com isso, Leite assumiu a liderança da Sport.

Na metade da prova, Tomasoni, Bassani e Taurisano disputavam a liderança com intensidade. Antonella tentou o mergulho no S do Senna, mas não conseguiu completar a manobra e permitiu o bote de Tausiano. No giro seguinte, foi a vez de Taurisano tentar a ultrapassagem no S e conseguir a assumir a ponta.

Aos poucos, Taurisano foi abrindo, chegando a mais de 2s de vantagem com oito minutos para o fim. Na sequência, Tomasoni e Bassani tinham uma disputa própria pela segunda posição, valendo para o campeonato geral da Challenge. Em quarto, Leite seguia na ponta da Sport, enquanto Brasil, em 12º, era o líder da Rookie.

Um erro de Taurisano permitiu a aproximação e o bote de Tomasoni para reassumir a ponta, mas com o piloto do #88 ainda em sua cola, enquanto Bassani seguia em terceiro. Duas voltas depois, Taurisano conseguiu a manobra no final da reta oposta para subir novamente para a primeira posição.

No final, Taurisano completou a 'barba, cabelo e bigode', garantindo a segunda vitória do fim de semana, com Marcelo Tomasoni em segundo e Antonella Bassani em terceiro. Quarto colocado, Sadak Leite garantiu o triunfo na Challenge Sport, enquanto Célio Brasil levou na Challenge Rookie na 12ª posição.

A Porsche Cup Brasil retoma as atividades da temporada 2023 no começo de setembro, com uma rodada dupla em Termas de Río Hondo, na Argentina, com etapas sprint e endurance. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da categoria.

Confira o resultado final da corrida 2 da Sprint Challenge em Interlagos:

1 – Eduardo Taurisano (Sprint Challenge)

2 – Marcelo Tomasoni (Sprint Challenge)

3 – Antonella Bassani (Sprint Challenge)

4 – Sadak Leite (Challenge Sport)

5 – Miguel Mariotti (Sprint Challenge)

6 – Cristian Mohr (Sprint Challenge)

7 – Ramon Alcaraz (Challenge Sport)

8 – Sebá Malucelli (Challenge Sport)

9 – SangHo Kim (Challenge Sport)

10 – Artur Ramos (Challenge Sport)

11 – Gustavo Zanon (Challenge Sport)

12 – Célio Brasil (Challenge Rookie)

13 – Paulo Totaro (Challenge Rookie)

14 – Walter Lester (Challenge Sport)

15 – Marco Túlio (Challenge Rookie)

16 – Luiz Souza (Challenge Rookie)

17 – Eric Santos (Challenge Rookie)

18 – Israel Salmen (Challenge Rookie)

19 – Josimar Júnior (Sprint Challenge)

20 – Carlos Campos (Challenge Sport)

21 - Américo Lanzoni (Challenge Rookie)

Ricciardo de volta à F1 e de Vries demitido! Red Bull injusta? O que será de Pérez?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate impacto do 'ressurgimento' da McLaren na F1 2023

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: