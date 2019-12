Nelsinho Piquet, Werner Neugebauer e outros pilotos da Porsche Cup no Brasil tiveram, nesta quarta-feira, uma aula especializada em engenharia automobilística com o belga Jorge Segers, que trabalha na equipe de fábrica da Audi no DTM e é referência internacional no assunto.

Além da atuação em uma das principais categorias de turismo do mundo, o especialista também presta consultoria, inclusive na Stock Car, que terá sua finalíssima neste domingo, em Interlagos. Segers é parceiro da Porsche Cup desde 2010 e ministra o curso anualmente na sede da categoria.

Com 20 anos de experiência na área, Segers fez uma sumarização de tudo aquilo que um piloto precisa saber para se comunicar de maneira eficiente com seu engenheiro, de modo a extrair o melhor rendimento do carro com base em aspectos como frenagem e desgaste de pneus.

Nelsinho

Piquet destacou a importância da engenheira automobilística no rendimento dos pilotos: "É bom para ter uma visão um pouco diferente de como se trabalhar, então aprender tudo isso é sempre interessante. E eu tive muita sorte de trabalhar com engenheiros muito bons na minha carreira".

"É o trabalho do engenheiro mostrar ao piloto que há esse tanto de coisas, mas também é bom os pilotos conhecerem os canais disponíveis para que eles possam demandar do engenheiro alguma coisa específica. Serve para fazer um guia do que você pode fazer na pista", resumiu.

Nelson Piquet Jr., Vaillante Rebellion Racing Photo by: Ford Motor Company

Segers concordou: "Eu nunca corri, apenas dei umas brincadas de kart em nível bem amador, mas às vezes os pilotos me dizem isso. Como engenheiro, você não está no carro e ‘não sabe’ o que está acontecendo, então, se o piloto também tem esse conhecimento, é uma vantagem".

"O piloto precisa saber como tudo funciona, especialmente com os pneus. Os pilotos que estudam vão entender como essas coisas acontecem e, com certeza, terão uma vantagem", avaliou o experiente engenheiro.

"O tanto de estudo que é necessário para se chegar à condição ótima é muito grande. Há muita pesquisa para se chegar ao resultado. Então a parte de engenharia é cada vez mais importante e faz a diferença", completou.

