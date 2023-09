Neste domingo Nelsinho Piquet e Rouman Ziemkiewicz subiram ao pódio da etapa de Termas de Río Hondo da Porsche Cup Endurance Challenge em uma jornada de recuperação que terminou com o quinto lugar na classe Carrera Sport.

Após uma classificação difícil e que resultou no 16º lugar do grid, Piquet assumiu o comando do carro na largada e com uma ótima escalada entregou o Porsche para seu parceiro na sexta posição. Rouman Ziemkiewicz entrou com uma tocada muito forte, defendendo as posições e entregando novamente o carro para o primeiro campeão mundial da Fórmula E em uma estratégia que vinha funcionando muito bem.

Na sequência Nelsinho Piquet retornou para a pista com um desempenho forte e avançando posições no decorrer do stint. Neste momento a dupla já entrava no top10 geral da corrida e entre os cinco melhores da Carrera Sport.

Rouman Ziemkiewicz assumiu o bólido #80 na parte final da prova e mostrou muita consistência para segurar o forte ritmo dos adversários. O piloto da Mutant não cometeu erros e recebeu a bandeira quadriculada no quinto lugar da Sport e nono lugar geral.

“Foi um fim de semana intenso, muito bom. Terminamos em quinto, então estou feliz com a performance", disse Piquet. "A estratégia não encaixou tão bem por causa do safety car, mas o saldo foi positivo. O carro melhorou muito de sábado para domingo e o Rouman teve uma pilotagem muito consistente e uma grande evolução durante a etapa".

Com o resultado a dupla ocupa o quinto lugar na competição entre os pilotos da Carrera Sport. O próximo compromisso de Piquet Jr e Rouman Ziemkiewicz pela Porsche Cup Endurance Challenge acontece no dia 18 de novembro, em Interlagos.

