Nelson Piquet Jr disputa neste final de semana a primeira etapa da Porsche Endurance Challenge, no Estoril, em Portugal. O piloto campeão da temporada 2020 na classe Carrera Sport fará dupla com Rouman Ziemkiewicz pelo segundo ano consecutivo.

A etapa que acontece no Autódromo Fernando Pires Silva, conhecido como Estoril, terá duração de 300 quilômetros ou duas horas e trinta minutos. A pista de 4.182 metros de extensão e 13 curvas já foi palco de vários GPs da Fórmula 1.

A prova de 300 km da Porsche Endurance distribuirá 40% dos pontos para as equipes que percorrerem 75% do segmento inicial e realizarem pelo menos um pit stop obrigatório. O restante dos pontos será distribuído no segundo segmento, a previsão é de que os carros percorram 72 voltas e o tamanho do primeiro segmento será divulgado no regulamento particular da prova.

Estoril é uma pista que traz boas lembranças para Piquet Jr, em 2019, na última passagem da categoria pelo traçado português, o piloto cravou a pole position geral subiu ao pódio com o quarto lugar conquistado em dupla com Daniel Schneider.

A Porsche Endurance Challenge será o quarto certame que Piquet que participará na temporada. Atualmente o primeiro campeão mundial da Fórmula E compete na Stock Car, European Le Mans Series e realizou uma prova da MIT Cup.

“Sempre bom ir para uma pista diferente, sair da zona de conforto e ainda mais em um lugar que fiz a pole position geral na última passagem pela Porsche Cup lá, em 2019. Eu gosto muito da pista de Estoril, um lugar que gosto muito de ir, eu conheço muita gente lá e estou animado por ser um dos meus lugares favoritos para correr. Também estou animado em poder dividir novamente o carro com o Rouman e acho que teremos uma boa temporada juntos".

A Motorsport.tv Brasil exibe toda a emoção da etapa do Estoril, com a transmissão da classificação e da corrida ao vivo.

VERDADE OU MITO: Brasil-1991 é a MAIOR VITÓRIA de SENNA? Glórias de AYRTON em DEBATE | Podcast F1

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

VERDADE OU MITO: Brasil-1991 é a MAIOR VITÓRIA de SENNA? Glórias de AYRTON em DEBATE | Podcast F1

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!