O campeonato endurance da Porsche Cup será iniciado neste final de semana com a etapa de Estoril, em Portugal, e uma dupla brasileira já fez história neste tradicional circuito: Átila Abreu e Léo Sanchez. Em 2019, na época em que iniciavam a parceria nas corridas de longa duração, os pilotos venceram os 300 km de Estoril na classe 3.8.

“É uma grande recordação que temos do início da nossa parceria nas pistas. Correr em Estoril já é algo marcante na carreira de qualquer piloto e poder ter conquistado esse que foi o nosso primeiro pódio e a nossa primeira vitória no Porsche Endurance lá foi realmente especial. Agora estamos em outro momento em uma categoria ainda mais forte, mas vamos tentar repetir essa história”, diz Léo, que tem patrocínio da EMS.

Átila também tem grandes recordações daquela que foi sua primeira corrida oficial na Porsche Cup. “Eu lembro que foi a minha primeira corrida de Porsche, estreia da nossa parceria, e a estratégia que fizemos na época funcionou muito bem. Agora teremos o Porsche da geração 992 para acelerar e vamos em busca de quem sabe mais uma vitória em Portugal na nossa categoria”, diz Átila.



A abertura do Porsche Endurance tem 82 pilotos e 41 carros confirmados. O traçado clássico de Estoril tem 4.182 metros e 13 curvas. Por regulamento, cada dupla é obrigada a realizar três pit-stops de no mínimo seis minutos. O campeonato de Endurance é formado por três etapas, sendo a abertura em Portugal, além de uma segunda etapa de 300 km em Termas do Rio Hondo, na Argentina, e a decisão em Interlagos, com 500 km de percurso.

Os treinos opcionais da Porsche em Estoril começam nesta quinta-feira. A sexta-feira está reservada para os treinos livres e para a classificação, esta última marcada para 12h15. A largada da corrida está marcada para as 8h da manhã de sábado, com duração de 300 km ou 2h30.

