O empresário e piloto blumenauense Cristian Mohr viaja para Portugal neste mês para participar da 4ª etapa da Sprint Challenge da Porsche Cup, que acontece no Autódromo de Estoril, entre 29 e 30 de junho. O atleta compete pela primeira vez na Europa em um local simbólico: o autódromo foi o palco da primeira vitória de Ayrton Senna na Fórmula 1.

A corrida faz parte do calendário de provas da Porsche Cup, maior categoria monomarca da América Latina. Mohr compete na modalidade Sprint Challenge, com um Porsche GT3 Cup 991 com 450 cavalos de potência — modalidade é considerada intermediária, tendo acima a Carrera Cup, que utiliza carros da geração 992, e abaixo a Trophy, classe dos iniciantes que não chega a participar de disputas internacionais. Em 2023, ele ficou em terceiro lugar na final do campeonato, disputado com 24 competidores. Nesse ano, busca superar o desempenho, além de estrear na Europa.

“Participar de uma corrida em Portugal pela Porsche é muito gratificante para mim. Minha primeira corrida foi em Itajaí, em uma pista da Praia Brava que estava coberta de mato, mal dava para ver o que estava na frente. Foi um caminho longo para chegar até aqui, que exigiu grande preparação enquanto atleta e também esforços para viabilização”, destaca Mohr.

O circuito de Estoril é conhecido por ter sido o local em que Senna conseguiu a primeira vitória da carreira na F1, em 1985, aos 25 anos de idade. Na ocasião, o piloto dirigiu um Lotus JPS sob chuva forte. Outros pilotos que conquistaram vitórias na pista foram Niki Lauda e Michael Schumacher.

Cristian ainda coleciona outros marcos no automobilismo: foi campeão brasileiro pela Mercedes em 2014, mesmo ano em que recebeu o prêmio Capacete de Ouro. Em território internacional, já correu duas vezes, em Buenos Aires e Termas de Rio Hondo, ambas na Argentina.

Assim como a maioria dos pilotos da Porsche, Mohr ainda é empresário. Ele está à frente da Max Mohr, empresa especializada em soluções para a construção civil, fundada há mais de 50 anos por seu avô, com sede em Blumenau e atuação no Sul do país.

Granado revela BASTIDOR do CAOS pós MÁRQUEZ na Ducati /MARTÍN na Aprilia: Eric diz TUDO de '24/MotoE

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça o Pódio Cast #15, com Eric Granado falando sobre Márquez e MotoE

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!