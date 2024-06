A Porsche Cup inicia seu campeonato de corridas de longa duração, o Porsche Endurance Challenge, neste final de semana, naquela que será a primeira etapa do ano da categoria no exterior.

O circuito do Estoril, em Portugal, recebe a disputa, que contará com Wagner Pontes, piloto da D4U Immigration, no grid com o Porsche número 17, tendo como parceiro André Gaidzinski. A prova contará com 300 quilômetros ou 2h30min de duração.

Será a primeira vez de Pontes correndo em provas de longa duração na categoria dos Porsches. O piloto estreou na Porsche Cup em 2023, inicialmente correndo na classe Sprint Trophy, e depois pela Sprint Challenge, onde atua nesta temporada. Pela divisão Challenge Rookie, Wagner ocupa a quarta colocação do campeonato de corridas Sprints.

“Será a minha primeira vez em uma corrida de Endurance na Porsche Cup, e também a minha estreia correndo no Estoril. Estou muito adaptado ao carro e o André é um piloto com muita experiência na categoria, então tenho uma boa expectativa para a corrida deste final de semana”, disse Pontes.

A programação da Porsche Cup em Portugal terá início na quinta-feira (20), quando ocorrem os treinos opcionais. Os treinos livres e a classificação serão realizados na sexta-feira. A etapa de abertura do Porsche Endurance Challenge será disputada no sábado, com largada marcada para 8h, com transmissão completa do fim de semana na Motorsport.tv Brasil.

VERDADE OU MITO: Brasil-1991 é a MAIOR VITÓRIA de SENNA? Glórias de AYRTON em DEBATE | Podcast F1

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

VERDADE OU MITO: Brasil-1991 é a MAIOR VITÓRIA de SENNA? Glórias de AYRTON em DEBATE | Podcast F1

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!