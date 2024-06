Primeiro piloto brasileiro a disputar uma temporada completa da Porsche Cup na Europa, Marcelo Tomasoni vive um início de campeonato que não estava nem em seus melhores sonhos.

Com quatro pódios, uma vitória e uma pole position na Porsche Cup Suisse, o piloto – que chegou como “desconhecido” – lidera a competição, já é apontado como postulante ao título e assumiu a posição de piloto principal na forte equipe alemã Proton Huber Competition.

Neste final de semana (22 e 23), o brasileiro disputa a terceira etapa da temporada no autódromo de San Marino, em Ímola, na Itália, onde inclusive já acelerou na frente nos testes da pré-temporada no traçado de 4,909 km e 19 curvas.

“Tivemos um começo de temporada muito forte, acima das nossas expectativas iniciais. Chegar líder do campeonato é uma motivação extra. Não vou esconder que estas três semanas por aqui, depois da vitória na França, foram incríveis”, celebrou Tomasoni.

“Trabalhamos muito duro fisicamente, o objetivo é continuar evoluindo, além de buscar estar pronto para as oportunidades que estão aparecendo”, completou o piloto.

Os treinos em Ímola começam na sexta-feira (21) e prosseguem no sábado. No domingo, os pilotos disputam o classificatório e as duas corridas. A primeira delas terá 35 minutos + 1 volta e a segunda 25 minutos + 1 volta. Ao todo, a temporada da Porsche Cup Suisse conta com seis etapas e 12 corridas.

Confira a classificação do campeonato (Top-10, após duas etapas):

Marcelo Tomasoni (Bra) 93 pontos Reini Kofler (Aut) 62 Merabi Mekvabishivili (Bul) 61 Massimo Froio (Ita) 57 Gurunath (Ind) 46 Jurgen Vollet (Ale) 40 Sebastian Schmitt (Ale) 39 Luigi Peroni (Ita) 33 Joel Monegro (Sui) 25 Antoninos Vossos (Grc) 22

