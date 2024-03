Pontes inicia temporada completa na Porsche Cup Sprint Challenge

A Porsche Cup abre a temporada 2024 neste final de semana com a disputa da primeira etapa do campeonato de corridas Sprint, marcada para o Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO). Wagner Pontes fará o campeonato completo neste ano na classe Sprint Challenge.

Pontes estreou no esporte a motor na última temporada, quando correu a Copa Shell HB20. Ao longo de 2023, o piloto passou a disputar etapas da Porsche Cup, primeiro na classe Sprint Trophy, e depois na Sprint Challenge, obtendo dois pódios em três etapas. Mais adaptado ao carro e ao campeonato, o dono do Porsche número 99 está empolgado para seu primeiro ano completo na categoria.

“Ano passado eu corri algumas etapas da temporada da Porsche Cup, e me adaptei não apenas ao carro, mas ao formato de disputa do campeonato, sobretudo as provas Sprints. O aprendizado de 2023 será importante para a gente buscar bons resultados, mas vamos evoluir a cada atividade para alcançar nosso objetivo”, disse Wagner Pontes, que tem o patrocínio da D4U Immigration.

As atividades da Porsche Cup serão abertas já na quinta-feira, com os testes de pré-temporada. A sexta-feira será reservada aos treinos livres, enquanto o sábado terá a classificação e a primeira corrida. O encerramento da etapa ocorre no domingo com a segunda disputa do final de semana. O Motorsport.com exibe a classificação e as corridas ao vivo.

