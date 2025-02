Depois de duas temporada coroadas com êxitos na classe Challenge da Porsche Cup, Antonella Bassani catarinense foi promovida à Carrera Cup em 2025.

O calendário da Porsche Cup brasileira foi revelado na semana passada e a temporada promete muito. É o vigésimo aniversário do evento, que será celebrado com corridas em Interlagos, Velocitta, Estoril e Algarve. O campeonato terá seis etapas de sprint e três de endurance.

A Carrera Cup utiliza os carros Porsche 911 GT3 Cup da geração 992, que estrearam na maior categoria monomarca do Brasil em 2022. Eles são equipados com motores 4.0 litros, capazes de gerar 540 HP. A velocidade máxima é de 268 km/h e o carro faz de 0 a 100 km/h em 3,2s.

Será um salto formidável para a pilota de 18 anos de idade, natural de Concórdia (SC). Em duas temporadas na classe Challenge, ela conquistou um título inédito em 2023 e foi vice-campeã na temporada passada, com o recorde de cinco vitórias conquistadas no ano.

Pioneira integrante do programa Young Racing Academy, concebido pela Porsche Cup, a adolescente correu todas as provas dos dois últimos anos. O campeonato de sprint tem início no final de março no Velocitta, que volta a receber a categoria no primeiro fim de semana de abril.

Interlagos é o palco da etapa do fim de abril. A seguir serão duas jornadas em Portugal, no moderno autódromo do Algarve e na histórica pista do Estoril. Como acontece na Porsche Cup desde 2005, o título será definido no evento suporte do GP Brasil de F1, em novembro.

“Estou muito feliz em correr na principal categoria da Porsche Cup Brasil. A Carrera Cup é uma categoria de altíssimo nível, com pilotos que já tiveram experiência na Europa, com o Miguel Paludo que é uma super referência para mim e já andou muito bem na NASCAR. Estou muito feliz em acelerar o carro 992, que é uma máquina fantástica. Confesso que estou também um tanto ansiosa, pois é uma mudança considerável pela tecnologia e velocidade do carro."

"Claro que será um processo de adaptação desafiante, que vou enfrentar de cabeça erguida. Vou dar meu melhor para conseguir o máximo de vitórias e, se possível, o título”, pontuou Antonella.

Porsche Carrera Cup - 2025 - Campeonato de Sprint

1. 22 e 23 de março - Velocitta

2. 5 e 6 de abril - Velocitta

3. 26 e 27 de abril - Interlagos

4. 28 e 29 de junho - Portimão

5. 28 e 29 de agosto - Estoril - Sprint

6. 8 e 9 de novembro - Interlagos (F1) - Sprint

MAX na MERCEDES, Lawson na SAUBER e +: Como seria F1 se RUMORES fossem confirmados? Com ARTHUR LEIST

