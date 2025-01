A temporada 2025 marca o vigésimo aniversário da Porsche Cup C6 Bank e será pautada por diversas novidades com os carros de competição mais produzidos no planeta. A primeira delas, anunciada com a oficialização do calendário nesta terça-feira (28 de janeiro) é a realização de nada menos que quatro eventos em território português.

Depois do êxito das provas do Estoril em 2024 e em atenção a uma demanda dos patrocinadores e especialmente dos pilotos entusiasmados com corridas em Portugal, a organização da Porsche Cup chegou a um acordo com a administração do autódromo de Portimão, para o retorno da categoria ao Algarve, acrescentando mais um traçado de padrão F1 ao calendário.

O moderno traçado de Portimão recebeu a Porsche Cup nas temporadas 2012 e 2013 e duas edições do GP de Portugal de F1, em 2020 e 2021. Já o charmoso e técnico circuito onde Ayrton Senna venceu pela primeira vez na F1 foi palco da Porsche Cup em sete ocasiões, tanto para corridas de sprint quanto de endurance.

Além das duas principais pistas de Portugal, a temporada do vigésimo aniversário da principal categoria de Gran Turismo das Américas terá corridas no Velocitta e evidentemente em Interlagos, onde foi realizado seu primeiro evento em 2005.

Como nas últimas temporadas, serão disputadas certames de Endurance e Sprint. Os campeonatos de corridas curtas serão compostos por rodadas duplas válidas pelas classe Carrera Cup e Challenge. São seis etapas de Sprint e três válidas pelo Endurance Challenge, nas quais os carros das duas gerações compõem o mesmo grid e são tripulados por duplas ou trios de pilotos que se alternam na condução.

Já a categoria de entrada, a Trophy, caçula da Porsche Cup, depois de duas temporadas sólidas com a revelação de inúmeros pilotos, terá cinco eventos em 2025, sendo um deles, marcado para agosto em Interlagos, o primeiro exclusivamente dedicado aos carros da geração 991.1.

“Teremos uma temporada muito especial, que celebra os primeiros 20 anos de nossa história", disse Dener Pires, CEO da Porsche Cup. "Com muita paixão e trabalho duro de todos envolvidos no evento, desenvolvemos a categoria ano após ano e a Porsche Cup hoje felizmente é uma realidade no cenário do esporte a motor não apenas no Brasil".

"Ficamos muito contentes com a recepção que sempre tivemos em Portugal e é motivo de orgulho correr mais uma vez em um traçado tradicional, seletivo e histórico como o Estoril e no moderno e desafiador autódromo do Algarve".

Os carros já têm data e local para acelerar pela primeira vez. A temporada terá início nos dias 22 e 23 de março, no moderno circuito do Velocitta, em Mogi Guaçu (SP).

Confira o calendário 2025

Classes: Carrera Cup e Challenge

1. 22 e 23 de março - Velocitta - Sprint

2. 5 e 6 de abril - Velocitta - Sprint

3. 26 e 27 de abril - Interlagos - Sprint

4. 28 e 29 de junho - Portimão - Sprint

5. 6 de julho - Portimão - Endurance

6. 28 e 29 de agosto - Estoril - Sprint

7. 31 de agosto - Estoril - Endurance

8. 8 e 9 de novembro - Interlagos (F1) - Sprint

9. 22 de novembro - Interlagos - Endurance

Classe: Trophy

1. 22 e 23 de março - Velocitta

2. 5 e 6 de abril - Velocitta

3. 26 e 27 de abril - Interlagos

4. 2 e 3 de agosto - Interlagos

5. 22 de novembro - Interlagos

