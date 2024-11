Werner Neugebauer e Rubens Barrichello puderam comemorar no último sábado (16) o título Endurance da Porsche Cup Brasil, mas os 500km de Interlagos da dupla esteve longe de ser tranquilo, com um grande susto com o pneu na 100ª volta de 117.

Com a impressão de um furo, Barrichello precisou fazer um pit stop não programado próximo do fim da prova, jogando a dupla bem atrás, forçando o bicampeão da Stock a fazer uma prova de recuperação no fim para terminar em 13º, garantindo o título do campeonato de provas de longa duração da Porsche.

Em coletiva após o fim da prova, Barrichello explicou o problema que teve, citando um caso similar vivido por Marçal Muller na última quarta-feira, durante a final do campeonato Sprint.

“A gente pode entender isso por um lado mais espiritual. Eu entrei na última curva com uma sensação, o pneu estava fazendo um barulho de pick up. Eu sabia disso, mas o carro estava muito traseiro e o Marçal [Muller] teve um problema [na quarta-feira] exatamente no Café. E quando eu entrei no Café, eu dei uma traseirada e falei: ‘cara, furou’”.

“Então, como eu, um cara que viveu tantas coisas... nós estudamos aqui, nossa corrida, o Arthur [engenheiro] mostrou todas as contas pra mim eu falei: ’cara, é melhor não arriscar’. Aí que eu digo pelo lado espiritual, porque assim que eu parei, teve ali uma situação que, vou te falar, zerou”.

“Talvez não era pra chegar no pódio, mas era o sofrimento pra poder mostrar que a vida, ela pode ser sofrida se você quiser que ela seja. Mas ela também pode ser muito boa pelo lado da luta. E aí no final, meu carro estava muito bom. E eu perguntava pelo rádio se eu precisava o #544 [carro de Marçal Muller e Enzo Elias]. Ele falou: ‘não precisa, é só seguir. Depois eu fiz uma pergunta que teve um silêncio e eu decidi fazer minha justiça do meu jeito, não vou esperar nada não”.

Barrichello ainda falou sobre a sensação de conquistar o título da Porsche ao lado do “menino” Neugebauer.

“Eu estou muito feliz de dividir isso com esse menino Werner aqui do meu lado, que é muito dedicado. Ele viu como eu não desisto. Ele estava correndo, eu fui verificar algumas coisas junto com ele. Em Termas, não éramos competitivos. E graças a Deus a gente conseguiu uma harmonia que funcionou o tempo inteiro. Que seria difícil, a gente sabia, mas que nós éramos competitivos e que somos, graças a Deus, merecedores”.

Neugebauer, que acompanhou de fora do carro o drama do pneu, também citou o problema vivido pela dupla em Termas e destacou o papel do “ídolo” Barrichello em buscar respostas para a etapa final.

“Nós ganhamos em Portugal mas, em Termas, como ele falou, não tínhamos o melhor carro. A gente tinha algum problema no carro e não sabíamos o que era. E aí ele puxou isso, ele encabeçou isso e foi atrás, técnico como é. E a gente veio para cá disposto a lutar. E ontem o quali não foi bom, mas nós tínhamos quatro horas de corrida pela frente. Tudo pode acontecer. Tudo aconteceu. E a gente foi lutando até o final e deu certo. Hoje de manhã ele me falou que o que é nosso, é nosso”.

“Eu cresci vendo ele na Fórmula 1. E era um ídolo. E poder dividir o carro com ele hoje é sensacional. Falaram que o alemão [Michael Schumacher] não tinha emoção. No fundo ele gosta do alemão”, brincou Werner.

Emocionado, Neugebauer ainda celebrou o fato de ter conquistado o último título que faltava dentro da estrutura da Porsche.

“Era o título que faltava. E ganhar com o Rubens também é um negócio muito especial. Mas não tem muito o que falar. Eu fechei o ano, infelizmente o campeonato de sprint não deu. Mas a vida é assim. Quando é nosso, é nosso”.

EXCLUSIVO: Como ENZO FITTIPALDI quase chegou à F1 e bastidores da PORSCHE CUP com PEDRO BOESEL

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MARI BECKER SEM CENSURA: o CAOS em SP, F1 na Band, DRAMAS de 2024 e AUGE de Verstappen contra Norris

Your browser does not support the audio element.

COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!