F4 Brasil, Matheus Comparatto. O piloto paulista de 18 anos de idade dá nesta temporada um passo rumo à profissionalização no esporte a motor, após uma bem-sucedida carreira no kart e nos monopostos. Porsche Cup Brasil anunciou um reforço de peso para o grid da Carrera Cup na temporada 2025: o atual campeão da. O piloto paulista de 18 anos de idade dá nesta temporada um passo rumo à profissionalização no esporte a motor, após uma bem-sucedida carreira no kart e nos monopostos.

Comparatto é o atual campeão da F4 Brasil e também o piloto com mais vitórias na recente história da categoria. Ele ganhou cinco provas em 2024 e outras quatro em 2023, quando foi o campeão rookie e vice-campeão geral, sempre pilotando pela Bassani Racing.

Agora ele parte para mais um formidável desafio, ingressando no maior evento de Gran Turismo da América Latina já em sua divisão principal, a Porsche Carrera Cup. Esta será a primeira experiência do jovem piloto em carros de turismo, justamente numa temporada histórica, na qual a Porsche Cup celebra seu vigésimo aniversário.

Antes de sua passagem destacada na F4 Brasil, Comparatto teve uma temporada na Fórmula Delta, ficando com os vice-campeonatos paulista e brasileiro da categoria em 2022. No ano passado ele foi também o representante brasileiro na categoria F4 no FIA Motorsport Games, evento multidisciplinar de esporte a motor promovido pela FIA na pista espanhola de Valencia.

“Estou muito contente em disputar a Porsche Cup em 2025. O evento é o mais organizado e bem promovido no automobilismo brasileiro e fico especialmente feliz em correr uma categoria onde todos os carros são idênticos e preparados pelo mesmo time, sob as mesmas condições. Nunca corri em carros fechados e sei que tenho muito a aprender ao longo desta temporada".

"Tive anos memoráveis acelerando de fórmula, o que acredito ter me proporcionado uma base de pilotagem muito sólida. Mas a perspectiva de me tornar um piloto profissional correndo de turismo é muito interessante, com a oportunidade de desenvolver um elo com uma marca de excelência global como a Porsche”.

A temporada de sprint da Carrera Cup começa nos dias 22 e 23 de março, no Velocitta. A pista de Mogi recebe também a segunda etapa do calendário, duas semanas mais tarde. A temporada então passa por Interlagos no último fim de semana de maio, antes de duas etapas em Portugal, em Portimão e Estoril. O campeonato será decidido novamente em Interlagos, na preliminar do GP São Paulo de F1, nos dias 8 e 9 de novembro.

