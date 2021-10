A partir da etapa deste fim de semana, dias 9 e 10 de outubro, em Goiânia, a Vibra passa a patrocinar a Porsche XP Private Cup, em vínculo válido até o fim da temporada 2021. O acordo determina o fornecimento de gasolina Petrobras Podium a todos os carros de corrida e de serviço, além de propriedades de marketing.

No marco do novo patrocínio e em linha com os valores ambientais preconizados por Vibra, a Porsche ampliará de 700 para 1.000 toneladas o montante de CO2 neutralizado por intermédio da iniciativa Porsche Impact, serviço desenvolvido pela montadora em 2018 e que possibilita aos consumidores da Porsche a neutralização das emissões de dióxido de carbono de seus modelos de rua.

Além do combustível premium em seus tanques de gasolina, Porsche, o carro de corrida mais produzido no planeta, vai exibir a marca Petrobras Podium em sua carenagem. O acordo com a Vibra determina também a exibição da marca em propriedades como backdrop do pódio, placas de pista, bandeiras de pitlane, as torres de abastecimento usadas nas corridas da Porsche Endurance Series, lotes de credenciais VIP e Porsche Experience (as ações de “ride along” realizada para convidados usando os carros de competição equipados com bancos para passageiros).

A Porsche XP Private Cup promove neste fim de semana em Goiânia a sexta etapa de 2021, que é a penúltima do campeonato de Sprint. Serão duas corridas no sábado e mais duas no domingo.

“Ficamos muito honrados com a chegada de Vibra como patrocinadora da Porsche Cup. Conhecemos bem a Gasolina Petrobras Podium e tenho certeza de que o produto vai proporcionar grande desempenho em nossos carros. É motivo de orgulho estampar em nosso evento uma marca tão tradicional e querida aos brasileiros. Fiquei especialmente satisfeito pela estratégia de sustentabilidade de Vibra, razão pela qual ampliamos de 700 para mil toneladas o volume de CO2 neutralizado pela categoria com a iniciativa Porsche Impact”, destacou Dener Pires, diretor geral da Porsche Cup.

“A Porsche Cup é uma categoria que vem ganhando espaço no automobilismo nacional e acreditamos que a chegada de Vibra, com o fornecimento da Petrobras Podium, tem muito a contribuir, já que é o combustível mais avançado do Brasil, exclusivo dos postos Petrobras. Também estamos muito felizes em somar à iniciativa de compensação de emissões de CO2, que é um tema para o qual toda a sociedade está olhando com atenção”, afirma Leo Burgos, Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Marketing da Vibra.

A gasolina Petrobras Podium, combustível de alta octanagem e desempenho, é testada nas principais categorias do automobilismo nacional e, além da Porsche Cup, também é o combustível oficial da Stock Car Pro Series.