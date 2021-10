A Porsche Cup estreia novo formato neste final de semana na etapa de Goiânia e o atual vice-líder do campeonato, Werner Neugebauer, aprovou as alterações no regulamento. Foi retirada a ordem de grid invertido para a corrida 2, portanto, haverá novo classificatório para definir a ordem de largada para essa prova. O formato da prova 1 segue como antes.

“Eu gostei do formato e acho que isso vai ser bom porque torna a competição mais justa e aumenta também a nossa responsabilidade em conseguir desenvolver bem o carro nos treinos”, disse Werner, que tem patrocínio de GS Foods e Chocolateria Brasileira.

O piloto gaúcho vem empolgado pelos pódios conquistados na etapa passada em Curitiba e, principalmente, pela curta distância de quatro pontos em relação ao primeiro colocado, contando os descartes obrigatórios.

“Agora é um momento de definição do campeonato Sprint, sendo que depois dessa etapa teremos somente a rodada dupla de Interlagos na preliminar da F1. Eu sempre corro pensando no campeonato, isso não é de agora, por isso é importante ser constante e conseguir bons resultados para chegar no melhor cenário possível brigando pelo título em São Paulo no mês que vem”, diz Werner.

Werner venceu na Carrera Cup em Goiânia na temporada passada e espera poder repetir essa história em 2021. Bicampeão da Porsche Cup, com título Sprint em 2018 e overall em 2019, o piloto do carro #8 soma 128 pontos na classificação geral da categoria em 2021.

“Será também o início de uma maratona de provas em Goiânia, já que no final de semana seguinte estaremos novamente nessa pista disputando o Endurance Series em prova de 300 km”, lembrou.

A programação do Porsche Cup em Goiânia começa com treinos opcionais nesta quinta-feira, a partir das 14h45. O primeiro treino livre será na sexta-feira às 15h25, enquanto a classificação será no sábado às 10h30 e a corrida 1 no mesmo dia às 14h. O segundo quali está previsto para domingo às 9h30, definindo o grid da prova 2, que larga a partir das 12h30. As provas são transmitidas ao vivo pelo Motorsport.com e Motorsport.tv.