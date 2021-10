Leo Sanchez encara o sexto desafio da temporada 2021 da Porsche Cup neste fim de semana, em Goiânia. O paulista que ocupa o quinto lugar na classe GT3 Sport espera se consolidar no grupo dos cinco melhores.

O palco da próxima etapa em traz boas lembranças para Sanchez, foi nesta pista que o piloto do Porsche 911 GT3 #15 conquistou sua segunda vitória na categoria, na etapa da Endurance Series 2019, junto com Átila Abreu.

A sexta etapa da temporada reserva novidades que podem ajudar Sanchez a ganhar ainda mais posições na classificação. Diferente das demais etapas, em Goiânia serão disputados dois treinos classificatórios, um para a corrida de sábado e outro para a prova de domingo, o que significa que com um classificatório a mais terão mais pontos em disputa para a pole.

As atividades da Porsche Cup em Goiânia se iniciam nesta quinta-feira, com o treino opcional, na sexta-feira acontecem dois treinos opcionais e o treino livre 1. No sábado e no domingo os carros qualificam e realizam uma prova com transmissão ao vivo pela Band.

“Estou animado com essa etapa em Goiânia, uma pista em que já venci e gosto muito de pilotar”, disse Leo. “A temporada está muito equilibrada e espero me consolidar no grupo dos cinco melhores do campeonato e subir ainda mais na classificação.”

