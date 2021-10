Leo Sanchez foi um dos personagens da corrida deste domingo da Porsche GT3 Cup em Goiânia. Enquanto brigava pela liderança da corrida contra Nelson Monteiro, ele acabou rodando sozinho, conseguindo voltar a tempo de garantir a 10ª posição.

Após a corrida, quem esperava ver Sanchez chateado por ter a possibilidade de vitória desperdiçada, viu o costumeiro sorriso em seu rosto.

“Primeiro, estou feliz”, disse Sanchez. “Fui o segundo mais rápido da corrida, fizemos uma largada muito legal. Consegui fazer um final de semana legal, ontem furou um pneu, eu estava muito chateado, por não ter conseguido terminar a corrida. Hoje, eu consegui terminar a corrida, sei que fui bem, sei que errei, mas errei tentando, acho que eu acho que é importante.”

Sanchez conta com o apoio de Átila Abreu como coach e revelou que tomou bronca do astro da Stock Car logo após a rodada.

“Eu tomei [a bronca], claro, né, eles falam que eu sou um pouco afobado. Mas, tem que ir melhorando. Acho que a gente tem que trabalhar para fazer tudo perfeito, é evoluir para chegar bem no ano que vem, porque esse ano não dá mais.”

