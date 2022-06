Carregar reprodutor de áudio

Guilherme Bottura foi o grande vencedor da Porsche Sprint Challenge neste domingo (12). Após pega com Josimar Junior no começo, ele seguiu na liderança após o rival rodar. Mais do que a liderança, ele conseguiu a vitória com uma margem de mais de 11 segundos.

Após a corrida, o piloto comentou sobre a grande vantagem que conseguiu abrir, admitindo que teve que aliviar no final.

“Não estava moleza, eu estava realmente muito concentrado, nem olhando para o retrovisor”, disse Bottura. “Eu tinha na cabeça o ritmo que eu tinha que fazer, era curva após curva e bem no finalzinho, faltando duas voltas, me falaram no rádio que estava bom, era só trazer para casa. Aí eu tirei um pouco o pé, mas só bem no finalzinho.”

“Agora é focar, tentar classificar bem, fazer corridas boas, fugir dos incidentes, que nas corridas de sprint acabam acontecendo e focar em levar o campeonato da Sport, tentar ir bem na geral novamente, que eu acho que é o foco aqui”, concluiu.

