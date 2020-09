Nelsinho Piquet, um dos principais nomes do grid da Porsche Endurance já conquistou vitórias nas mais diversas categorias do automobilismo mundial, como NASCAR, Fórmula E, GP2, Stock Car e mais. Mas agora seu foco é obter o primeiro triunfo na Porsche, que corre neste fim de semana no Velo Città, em Mogi Guaçu.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, Nelsinho que já venceu duas vezes em 2020, na Stock Car e Endurance Brasil, falou sobre o trabalho com seu novo parceiro, Fran Lara, atual campeão da Porsche GT3 Cup Sport.

“Vamos ter que nos adaptar a trabalhar juntos. Vou tentar passar o máximo da minha experiência para o Fran Lara pra ficarmos o mais competitivo possível”

Piquet também falou da importância da análise de dados junto com o engenheiro para deixar a dupla ainda mais consistente.

“É óbvio que ele é um piloto e empresário então não anda sempre como eu. É importante eu e o Luiz (engenheiro de Nelsinho Piquet na Stock Car) analisarmos os pontos que devem ser melhorados nele e geralmente a grande diferença é que entre os pilotos profissionais a diferença de tempo é de um a três décimos e os pilotos que não são profissionais variam, dependendo do dia, até um segundo. Então a meta vai ser deixar o Fran mais preparado possível”.

O piloto que também compete na Stock Car e Endurance Brasil falou sobre a equalização dos carros da Porsche.

“Os carros são todos iguais, não tem nem o que falar porque os carros da Porsche são muito bons, a questão vai ser um pouco do setup mas é muito básico o que pode mexer no carro, fora isso a meta é marcar pontos e tentar vencer o campeonato”

A primeira etapa da Porsche Endurance acontece neste sábado, dia 19, às 11:10, com transmissão ao vivo pelo Motorsport.com.

