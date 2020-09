Porsche Cup: Edu Azevedo e Ricardo Maurício lideram treinos no Veloccita

A Porsche Cup Endurance Series deu largada para a temporada 2020 no Velocitta. Com o charme da primeira vez de Felipe Massa oficialmente como piloto da Porsche Cup e acelerando no moderno circuito de Mogi Guaçu, a quinta-feira de treinos livres viu grande alternância no topo da tabela de tempos. No fim do dia, prevaleceram os carros #90, de Eduardo Azevedo e Ricardo Mauricio na Carrera Cup, e o #17, de Ricardo Fontanari e Matheus Iorio na GT3 Cup.

Pela Carrera Cup quem começou ditando o ritmo foi o carro #29, de Sergio Jimenez e Rodrigo Mello - experiente tripulação que reúne o recordista de poles e vitórias da categoria com o recordista de participações no evento e dono de título.

O carro #0, de Cacá Bueno e Marcelo Franco, eventualmente desbancou o concorrente com a melhor volta. Depois foi a vez do #20, de Pedro Aguiar e Guilherme Salas.

Mas na última meia hora de treino, quando a temperatura da pista baixou, Ricardo Maurício mostrou que vem em grande fase e conseguiu a melhor passagem do dia com o carro #90, que compartilha com Eduardo Azevedo: 1min28s415.

Apenas cinco carros andaram na casa de 1min28s e um deles foi justamente o #91, de Lico Kaesemodel e Felipe Massa, que fechou o dia com o quarto tempo.

Na GT3 Cup o panorama foi bastante similar. Sempre cotada para protagonizar as provas da Endurance Series, a dupla Chico Horta e William Freire começou na liderança com o carro #77.

Depois foi a vez de os atuais campeões, Leo Sanchez e Átila Abreu assumiram a ponta. Enzo Elias e Urubatan Junior também lideraram com o carro #1.

Mas no fim do treino, com a pista mais fria, Matheus Iorio registrou 1m30s054 e colocou o carro #17, que compartilha com Ricardo Fontanari, no topo da tabela de tempos.

A sexta-feira é reservada para mais dois treinos livres e o quali. Todos os pilotos vão para a pista na tomada de tempo. O grid é definido pela média das melhores voltas de cada um.

No sábado, a corrida de 300 km ou 2h45 de duração tem largada prevista para 11h10. Treinos classificatórios e a prova serão exibidos na íntegra no canal do Motorsport.com no YouTube.

Antes do início dos treinos dessa tarde, a organização da Porsche Cup informou que a próxima reunião de Sprint do campeonato 2020 foi transferida do Velocitta para Interlagos e remarcada para os dias 2 e 3 de outubro.

“É sempre bom começar em primeiro lugar”, disse Eduardo Azevedo. “Depois de algum tempo meu parceiro acertou a mão do carro (risos). Todos nós sabemos do potencial que ele tem e do piloto que ele é. Essa volta que nos colocou na primeira posição eu devo para ele. É muito bom estar na frente. Mas, sabemos que a corrida é muito longa, são 300 km e tudo acontece durante essa quilometragem.”

“Ainda é muito cedo para falar, estamos no primeiro dia de treinos para a etapa”, salientou Ricardo Maurício. “Todos nós ainda estamos entendendo melhor acerto do carro e das diferenças de temperatura da pista. Sempre bom começar a semana com um bom rendimento, a corrida é muito longa, precisamos de um carro tão rápido quanto regular. Estamos trabalhando para deixar o meu acerto de carro próximo ao do Dudu. Vamos torcer para manter esse bom desempenho para conseguir um bom quali e resulte em uma boa corrida no sábado. Ainda não tinha andado com o novo pack aerodinâmico, espero aprender o máximo dele nesses próximos dias.”

“Foi um dia muito proveitoso, consegui aprender ainda mais sobre o carro e também entender como guiar o carro em uma pista que eu não tenho experiência”, celebrou Felipe Massa. “No começo estava um pouco perdido. Ao longo do treino fui me adaptando ao carro e ao traçado e consegui marcar boas voltas também. Ainda temos muito chão para aprender sobre o carro. Me diverti muito nesse primeiro contato oficial, está sendo uma experiência muito bacana para eu guiar o Porsche. Espero conseguir um bom resultado junto com o Lico nesse final de semana.”

