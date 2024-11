O cenário para conquistar o título da Porsche Carrera Cup está definido para Marçal Muller. O gaúcho chega no melhor dos mundos para a corrida decisiva no domingo: dependendo apenas dos próprios esforços para levantar o troféu.

Para chegar em condição favorável na jornada decisiva, Muller precisou fazer uma corrida cerebral no sábado. Largando da primeira fila, se posicionou bem para evitar os encontros e contornou na terceira posição o S do Senna.

O piloto recuperou o segundo posto na sequência, em manobra que começou depois da Junção e se concretizou no S do Senna.

Depois disso a corrida de Muller foi cerebral e pensando no campeonato. O gaúcho sustentou a posição contra Miguel Paludo, seu principal concorrente pelo título, e se colocou em situação favorável para a decisão do campeonato.

"O sábado não começou muito bem, não consegui fechar a volta do segundo jogo de pneu e larguei de P2. Paludo largou, mas consegui recuperar a posição ainda na primeira volta e me mantive na frente dele até o final. Agora temos a liderança com e sem os descartes e vamos para final em vantagem amanhã".

Muller larga do terceiro lugar no domingo e basta chegar à frente de Paludo para conquistar seu primeiro título nos carros da geração 992 da Porsche Carrera Cup.

A corrida decisiva tem largada prevista para às 09h45, com transmissão da Band, Sportv e mídias sociais próprias.

Piastri é OBRIGADO a DEIXAR Norris vencer sprint! MAX INVESTIGADO e a CONSPIRAÇÃO da vez no Brasil

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Verstappen INJUSTIÇADO? Max tem DILEMA no Brasil, NORRIS e Ferrari PROMETEM, Pérez MAL e chuva em SP

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!