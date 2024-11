A Porsche Cup volta a acelerar nesta semana! E antes dos 500km de Interlagos, a categoria volta ao circuito da capital paulista na quarta-feira para coroar os campeões do torneio Sprint!

Inicialmente programada para a preliminar da Fórmula 1, a Porsche se viu obrigada a adiar as últimas corridas da etapa devido às fortes chuvas que caíram sobre o autódromo no sábado, que levaram a F1 a jogar o quali para a manhã do domingo.

Por isso, a categoria não conseguiu realizar as corridas 2 das classes Carrera Cup e Sprint Challenge, que determinarão os campeões do campeonato de provas de curta duração, com a reposição sendo realizada nesta quarta, antes da etapa final da temporada 2024, os 500km de Interlagos.

Os pilotos chegam à corrida final com os pontos da prova do último sábado em Interlagos já computados na classificação. Na classe principal, a Carrera Cup, apenas dois tentos separam os líderes. Marçal Muller está na ponta com 239, contra 237 de Miguel Paludo. Na Carrera Sport, Peter Ferter lidera com 117 contra 112 de Chico Horta e 106 de Raijan Mascarello. E, na Carrera Rookie, Israel Salmen tem 127 contra 121 de Gustavo Zanon.

Já na Sprint Challenge, Miguel Mariotti chega à final com sete pontos de vantagem para Antonella Bassani: 227 x 220. Na Challenge Sport, outra briga apertada, com Sebá Malucelli tendo 117 contra 112 de Célio Brasil. E, para fechar, na Challenge Rookie, Caio Chaves já levantou o troféu com antecedência, na etapa passada.

O Motorsport.com e a Motorsport.tv Brasil fazem a cobertura completa da etapa, com a transmissão das classificações e corridas no autódromo português.

Confira os horários da Porsche Cup em Interlagos:

Porsche Cup Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida 2 (Carrera Cup) Quarta-feira 13h40 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil Corrida 2 (Sprint Challenge) Quarta-feira 14h20 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil

