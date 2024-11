A Porsche Cup Brasil comunicou neste domingo (03) que as duas corridas finais do campeonato sprint da temporada 2024 serão realizadas na quarta-feira, dia 13 de novembro. O certame de corridas curtas será definido na mesma semana da Endurance Challenge, que terá sua prova final, de 500 km, no dia 16 em Interlagos.

A mudança foi imposta pelo ajuste no cronograma do GP São Paulo de F1, em virtude das fortes chuvas na tarde de sábado e da previsão de mais chuvas para domingo.

Em comunicado emitido aos pilotos, a categoria dos carros de competição mais produzidos no planeta observou ter realizado amplas análises de todas as alternativas possíveis, sempre primando pela segurança de todos. Também ressaltou que “sabemos que, em um universo de 54 pilotos e muitos patrocinadores e convidados, nenhuma decisão agradará plenamente a todos. No entanto, entendemos que a decisão tomada é a mais adequada sob o aspecto operacional”.

