Enquanto aguarda definições sobre em qual equipe disputará a Fórmula 3 em 2022, Caio Collet está no Brasil e aproveitou para participar da última etapa de 2021 da Porsche Endurance Series, no Autódromo de Interlagos.

Esta será a primeira vez que o jovem de 19 anos competirá em um carro turismo e também será sua estreia no mítico traçado paulistano.

“Sempre dá um friozinho na barriga”, disse Collet com exclusividade ao Motorsport.com. “Vai ser minha estreia em Interlagos e em um carro de turismo. Conheço bem Interlagos, principalmente o kartódromo, venho para cá desde os nove anos de idade e até engraçado essa ser a minha estreia. Vou tentar me divertir e aproveitar bastante, esse vai ser um final de semana bem legal.”

Collet estará na categoria GT3 Cup, mas em 2019 ele chegou a testar em um carro da Carrera.

“Andei em 2019 em um dia, eu estava programado de fazer o campeonato Endurance daquele ano, só que aí fui vetado. Daí agora surgiu mais uma vez a oportunidade e dessa vez eu recebi a luz verde da galera lá de fora para correr.”

O piloto que faz parte da Academia da Alpine, falou sobre os desafios com o novo carro: ”É muito diferente de um Fórmula, na abordagem das curvas e tudo mais, acho que é um pouquinho diferente, você tem que parar um pouco mais o carro. Em 2019 eu andei com o 4.0, então eu espero ser bem parecido com esse 3.8. Muda um pouquinho o ABS e também tem um pouquinho mais de potência, mas é um carro de corrida. Então, é tentar acelerar e fazer o meu melhor.”

Collet dividirá o carro com Edu Guedes e Carlos Ambrósio na classe Trophy e comentou sobre como chegou para esta etapa da Porsche.

“Sou muito amigo do ‘Carlinhos’, mas quem conseguiu colocar tudo junto foi o Dener, ele que organizou e tanto o Carlos como Edu acharam bem legal a oportunidade. Vamos ver o que vai dar no final de semana.”

“O Edu e o Carlinhos andam bem, então eu não posso fazer feio aqui e acho que a meta é ganhar na classe. Acho que a gente conseguir ganhar na classe, todo mundo vai sair daqui feliz. Acho que isso é mais importante.”

