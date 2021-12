A Porsche Endurance abre as portas para o público na última etapa do campeonato, a qual será realizada nos dias 3 e 4 de dezembro no Autódromo José Carlos Pace, na capital paulista. Na luta pelo título overall, Werner Neugebauer conta com o companheiro Fábio Carbone para os 500 km de Interlagos.

No segundo final de semana de novembro, a Porsche Cup finalizou a temporada da Sprint em Interlagos, de modo que Neugebauer conquistou a terceira colocação, sendo o maior pontuador do ano, mas não ficou com o título somente pelos descartes obrigatórios. Para o overall, o gaúcho carrega os pontos do Sprint e a decisão leva em conta também os resultados das três provas de endurance de 2021.

“A prova de 500 km vale muitos pontos para o campeonato overall e a disputa está bem acirrada. Fomos muito bem na prova de abertura do Endurance vamos para cima para buscar a vitória em Interlagos, que é o templo do automobilismo nacional e que costumo conseguir bons resultados”, disse Werner.

A Porsche Cup volta a ter lotação máxima desta vez para decidir o título da Endurance. Os ingressos estão no valor de R$ 50, podendo ser adquiridos na bilheteria do autódromo no dia 4 ou de forma antecipada por meio do site da Porsche Cup Brasil.

As atividades de pista terão início nesta sexta-feira (3) com treinos livres e classificação da Carrera e GT3 Cup a partir das 16h. A largada dos 500 km de Interlagos está marcada para às 13h15 do sábado (04) e a prova tem uma previsão de 4 horas e 30 minutos, tendo ao final um show de encerramento da temporada com a banda Jota Quest.