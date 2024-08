O primeiro treino livre da categoria Challenge da Porsche Cup Brasil aconteceu nesta sexta-feira em Interlagos e teve muita 'troca-troca' de lugar e boa disputas em pista. Os pilotos não chegaram tímidos para a etapa e deram tudo de si para testarem a pista paulista.

Antonella Bassani chegou mostrando toda sua dominância ao cravar 1m40s965, em comparação com Sebá Malucelli e Caio Chaves, que ainda estavam na casa de 1m42s. Mas, em sua terceira volta, Andre Rosário assumiu o segundo lugar com 1m40s516.

Na quarta volta, Matheus Roque, da categoria Sport, assumiu a ponta ao cravar 1m40s327, enquanto Antonella estava no pit. Por sua vez, Caio Castro saltou para a ponta com 1m40s268 antes de fazer uma parada.

Bassani aproveitou a chance para cravar uma volta menor ainda, assumindo o controle com 1m40s109, enquanto resto do pelotão tentava a acompanhar. Aos 23 minutos da sessão, a jovem piloto fez mais uma parada, buscando aumentar ainda mais o rendimento e entender o que precisa fazer durante o fim de semana para se garantir como líder do campeonato.

O vice-líder Miguel Mariotti, por sua vez, teve dificuldades em sair do meio do grid, se mantendo entre quinto e sexto, com tempos na casa de 1m40s590.

Antonella foi passada por Caio Chaves, da categoria Rookie, que conseguiu chegar muito perto para diminuir as voltas em 1m39s, o piloto cravou 1m40s075. Faltando 15 minutos para o fim da sessão, Sadak Leite surgiu para tomar o lugar de Castro, fechando o top três com 1m40s118, antes de conseguir tomar a ponta.

Porém, Leite teve poucos segundo de felicidade antes de Mariotti surgir forte e abaixar o tempo para 1m39s906. O vice-líder mal teve tempo de comemorar a ponta, quando Christian Mohr diminiu a diferença para 1m9s581.

Foi então que a batalha foi definida entre os dois e Miguel conseguiu retornar a ponta com 1m39s457, antes de ser superado mais uma vez por Mohr. Neste momento, Bassani seguia no pit e se manteve na quarta colocação, sendo seguida por Alceu Feldman Neto, que fechava o top cinco.

Faltando pouco mais de cinco minutos no cronômetro, Matheus Roque se posicionou em terceiro, enquanto Feldman neto e Malucelli conseguiram fecharam os cinco primeiros, deixando Bassani de fora. Entretanto, em sua décima volta, Castro voltou com tudo para assumir a quarta colocação.

Sem bandeiras vermelhas para parar a sessão, Mohr se manteve na liderança, sendo seguido por Mariotti e Roque, enquanto a líder do campeonato e vitoriosa de 2023 continuou em oitavo lugar.

