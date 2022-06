Carregar reprodutor de áudio

Atual campeão do campeonato sprint da Porsche Carrera Cup e detentor de sete conquistas nos campeonatos no Brasil da marca alemã, Miguel Paludo não vem tendo um início de temporada como se acostumou nos últimos anos.

O gaúcho é apenas o quarto colocado na tabela de pontos – sem contar os descartes – a 18 pontos do líder, Marçal Muller. Mais do que a posição no campeonato, Paludo ainda não conseguiu vencer com o novo modelo que abrilhanta a competição em 2022, o 992.

Mesmo assim, ele não vê a vitória como item obrigatório em uma possível campanha vitoriosa. No circuito paulista, ele soma 18 triunfos em toda carreira na Porsche Cup.

“Antes da última corrida, eu tinha um terceiro, um terceiro e um segundo lugares e naquela que rodei, infelizmente acabei não marcando pontos”, disse Paludo com exclusividade ao Motorsport.com. “Esperávamos, com certeza, já ter vencido corridas nesse ponto, sempre trabalhamos para isso, mas é um carro novo, e quem conseguir adaptar um ‘pelinho’ a mais, faz toda diferença.

“Interlagos é uma pista muito boa para mim e cada etapa é uma nova luta, não tem garantia, tem sempre o que buscar, tentar melhorar e é essa a nossa mentalidade. O que passou não pode ser mudado e agora a gente foca em vencer corridas e voltar a subir na tabela.

“No fim das contas, eu olho sempre o campeonato de maneira geral. Se eu precisar abrir mão duma vitória para chegar em segundo e pensando em uma melhor posição do campeonato essa é uma escolha que eu vou fazer. O melhor troféu é o de campeão”, concluiu.

O Motorsport.com e a Motorsport.tv transmitem ao vivo os treinos e as corridas da etapa de Interlagos, a terceira de 2022, da Porsche Cup.

