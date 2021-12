Porsche Endurance Series: Paulo Totaro tenta título inédito para Equivoco Racing

A etapa final da temporada 2021 da Porsche Cup, os 500 km de Interlagos, que conclui a Endurance Series, pode dar à Equivoco Racing seu primeiro título como equipe após o vice-campeonato na Carrera Cup com Marçal Müller.

Defendendo a liderança da divisão GT3 Trophy, Paulo Totaro tem 114 pontos na tabela, seis a mais que a dupla Edson dos Reis/Sergio Jimenez, sua principal concorrente na briga pela taça. Com uma margem tão pequena de pontos, a regra é simples: quem terminar na frente a corrida deste sábado em São Paulo será o campeão.

Depois de correr (e vencer) a primeira etapa com Marcio Mauro em Interlagos e disputar a segunda com Ramon Alcaraz em Curitiba, Paulo Totaro formará um trio nesta prova final com os dois companheiros de equipe a bordo do carro #45 - um auxílio importante em uma prova que será longa e cansativa.

"Vai ser uma disputa muito, muito difícil. O Edson é um super piloto e o Jimenez então, dispensa apresentações. Mas estou me preparando bastante fora das pistas para ser um adversário à altura. Ter a companhia dos meus amigos e parceiros Marcio e Ramon também será um grande incentivo e darei tudo de mim para tentar conquistar esse título", comenta Totaro.

Além de Totaro/Mauro/Alcaraz, a Equivoco Racing também será representada pela dupla formada pelo chefe de equipe Fábio Carbone e Werner Neugebauer na Carrera. Com chances matemáticas de título, Carbone/Neugebauer está em sexto na tabela com 69 pontos, contra 129 dos líderes Fran Lara/Gui Salas, sendo que 72 estão em jogo.

"É uma tarefa difícil, mas não impossível. Vamos dar o meu melhor, farei o máximo para ajudar o Werner a conquistar o melhor resultado possível e ao fim da prova veremos como estarão nossos rivais. Queremos fechar o ano com o melhor resultado possível e pelo menos ficar entre os três melhores no campeonato", conclui Carbone.

Os 500 km de Interlagos terão uma duração máxima de 4h30 e largada prevista para as 13h15 deste sábado, com transmissão do Motorsport.com e Motorsport.tv.

