A segunda etapa do campeonato de endurance da Porsche Cup Brasil de 2022 é história. Neste domingo, em Goiânia, aconteceu a corrida de 300 km com a vitória da dupla Alceu Feldmann e Guilherme Salas, repetindo o feito na corrida da Argentina, a primeira do ano.

Dennis Dirani e Miguel Paludo levaram o carro #7 ao segundo lugar, após disputa nas últimas voltas.

Na classe Sport, Cesar Ramos e Georgius Frangulis foram os melhores. Na Rookie, a vitória foi de Enzo Elias e Adroaldo Weisheimer.

Na categoria Sprint Challenge, o triunfo foi de Luiz Razia e Carlos Renaux. Sergio Ramalho e Josimar Junior levaram a melhor na Sport e Junior Dinardi e Yuri Alves fizeram o mesmo na Rookie.

A Corrida

Logo após a largada, Piero Cifali teve toque Ricardo Fontanari, com o carro #74 de Cifali batendo na barreira ao lado da reta principal fortemente. O safety car entrou em ação e o #34 foi excluído da corrida.

No reinício, Ricardo Zonta, o pole, manteve a liderança e recebeu a pressão de Gui Salas, mas manteve o controle da prova. Na Sprint Challenge, Sergio Jimenez superou Renan Guerra, que era o pole da categoria.

Com 15 voltas, uma das brigas mais emocionantes era protagonizada por Renan Pizii e Galid Osman, com o titular da Stock Car levando a melhor.

Enquanto isso, Rafael Suzuki levava o carro #70 para os boxes para recolher. Lucas Salles voltou à pista com o carro reserva.

Na frente, Zonta recebia a pressão de Salas e Elias, formando um trio que já enfrentava retardatários.

Zonta foi o primeiro a parar entre os ponteiros, na 24ª volta. Gui Salas fez o mesmo, dois giros depois, com Enzo Elias permanecendo na pista.

Ao mesmo tempo, a dupla Franco Giaffone e Rubens Barrichello efetuou a troca quase um minuto do mínimo estipulado pela regra, que é de seis minutos, com isso, a parada não foi considerada válida.

Elias fez a sua parada apenas na 33ª volta, para a entrada de Adroaldo Weisheimer ainda na ponta. Ao mesmo tempo, a briga pelo segundo posto ficava entre carro #1, de Alceu Feldmann, #26 de Chris Hahn e #8 de Werner Neugebauer.

Weisheimer começou a ter sua vantagem reduzida para o segundo colocado, Feldmann nas voltas finais do primeiro segmento, mas o carro #73 conseguiu finalizar à frente, levando 27 pontos para casa.

Ao mesmo tempo, Hahn teve o pneu traseiro esquerdo estourado, conseguindo levar o carro para os pits, mas perdendo várias posições.

Na abertura da 46ª volta, de 79, a corrida tinha um novo líder, com Feldmann manobrava sobre Weisheimer, com Dennis Dirani fazendo sua segunda parada.

Após a saída dos pits do carro #3 com Barrichello, o capô levantou, com o ex-recordista de provas da F1 retornando aos pits para nova parada. Zonta estava logo atrás e perdeu alguns segundos preciosos.

Na volta 53, Paludo e Zonta proporcionaram grande pega pela sexta posição, com o ex-F1 levando a melhor.

Salas também manobrou sobre Paludo e começou a caçar Zonta, mas freando forte demais e perdeu o traçado, deixando Zonta abrir.

Mais tarde, na 59ª volta, Salas voltou a colar em Zonta e fez a ultrapassagem para a segunda posição e que poderia ser da vitória, já que Weisheimer ainda teria que parar.

Zonta teve um furo no pneu traseiro direito e teve que se arrastar para os pits.

Na volta 65, o líder Salas foi para a última parada da corrida, com uma série de outros pilotos fazendo o mesmo.

Alceu Feldmann teve a incumbência de fechar a corrida, com Dennis Dirani à sua caça, com sete segundos atrás restando nove voltas.

Faltando quatro voltas para o final, Lucas Salles e Fábio Carbone pararam na pista, mas sem a bandeira amarela compondo toda a pista.

A corrida seguiu e Feldmann garantiu a segunda vitória da dupla no campeonato. Dirani e Paludo confirmaram o segundo posto, à frente de Nicolas Costa e Jeff Giassi.

A Porsche Endurance volta com os 500 km de Interlagos, no dia 3 de dezembro.

