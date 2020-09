Na tarde desta quinta-feira, 17, Felipe Massa fez seu primeiro treino oficial como piloto da Porsche Endurance Series, no Velocitta e falou com exclusividade ao Motorsport.com sobre sua vinda ao Brasil e a possibilidade de competir por aqui em 2021.

Sobre a sua vinda para Porsche Cup, categoria dos carros de competição mais produzidos no planeta, Massa contou que tudo começou com um convite para um teste e acabou com a decisão de competir uma prova oficial.

“O Vander, meu amigo e preparador físico que vem em todas as corridas de Porsche me ligou e falou para gente organizar um teste pra conhecer o carro em Interlagos. Era começo de março, antes da pandemia, fui fazer o teste, gostei e consegui fazer ótimos tempos em Interlagos.“

O ex-piloto da Ferrari contou que na sequência Dener Pires, promotor da Porsche Cup, falou que as portas estavam abertas caso ele quisesse participar de alguma prova da categoria.

Felipe também explicou que a decisão de sair da Fórmula E foi um dos fatores contribuiu para que fosse possível sua entrada na categoria.

“Aconteceu que eu decidi não continuar na Fórmula E, não ficar na Venturi e estou livre nessa segunda metade de ano. O Vander me ligou de novo, junto com o Dener e fizemos uma call, eles me convidaram e eu aceitei. O Lico (Kaesemodel) que é um ótimo piloto também estava sem parceiro e agora estamos aqui”.

Massa também falou sobre as dificuldades de participar de uma prova longa e com um carro totalmente diferente do que ele estava habituado a pilotar.

“São vários desafios, o carro, a pista, ser rápido e constante. É uma experiência nova para mim, vou tentar fazer o melhor para aprender e estou me dedicando o máximo possível para ter um bom resultado na corrida”.

Um dos temas abordados pelo piloto foi sobre seus planos de carreira dentro do Brasil em categorias como Stock Car e Porsche.

“Fui abordado por várias pessoas e equipes, tanto na Stock Car como em outros campeonatos, até em WEC. Mas vou pensar nessa parte do ano, ver o que pode ser interessante. Agora vou estudar qual vai ser o caminho onde não só vou correr em um campeonato legal, mas vou me divertir, que também é importante.”

A primeira etapa da Porsche Endurance Series acontece neste sábado, dia 19, com transmissão ao vivo pelo Motorsport.com.

