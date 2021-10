Porsche Cup: Mudanças no quali animam Raijan em Goiânia

A etapa Sprint da Porsche GT3 Cup em Goiânia terá algumas novidades em relação às etapas anteriores. A principal delas é o fim da inversão de grid e a realização de dois treinos classificatórios para definir as posições de largada nas duas provas que serão disputadas no Autódromo de Goiânia entre sábado e domingo.

As mudanças, já previstas em regulamento, animam Raijan Mascarello para manter a liderança do campeonato na categoria GT3 Cup.

“Acho que é um critério mais justo para quem está brigando pelo campeonato, de ter a possibilidade de largar mais a frente nas duas provas. Além disso, sigo carregando o lastro de 50kg, o que faz uma boa diferença em um traçado como o de Goiânia”, afirmou Raijan Mascarello.

Na classificação, já com a aplicação dos descartes, Raijan tem 106 pontos contra 98 de Lucas Salles, 96 de Nelson Monteiro, e 82 de Christian Mohr.

“A disputa está aberta e as corridas em Goiânia serão bem legais. Tenho treinado bastante para melhorar meu rendimento lá e vamos buscar um bom resultado para se manter na frente e decidir tudo na última etapa, quando ninguém vai carregar lastro”, finalizou o piloto que tem o apoio da FG Empreendimentos, Pontual Transportes, Agrícola Bom Futuro e Fazenda Comil.

Treinos e corridas serão transmitidos pela Motorsport.com e Motorsport.tv.

