Se havia alguma dúvida sobre o quão mais difícil ficou ultrapassar na principal divisão da Porsche Cup com os novos carros da geração 992, que geram mais downforce que os da geração anterior, Enzo Elias mostrou neste domingo em Goiânia que não é nada disso.

O brasiliense levou o carro de 23º no grid para 5º na bandeirada, na maior escalada da Carrera Cup em Goiânia.

A jornada remediou o gosto amargo da véspera, quando ele passou a prova toda em segundo lugar e abandonou com pneu furado a duas voltas do fim. Como consequência, partiu do fundo do grid no domingo.

Em questão de duas voltas, o carro patrocinado pela Farben aparecia em nono. Na sexta passagem, era oitavo. E aí encostou no pelotão de elite.

Na 11ª volta, emparelhou com Pedro Aguiar e tentou avançar para ser sétimo. Mas o concorrente neutralizou o ataque. Então, duas voltas mais tarde, o surpreendeu no S de baixa. Ainda havia tempo para alcançar Lucas Salles e desafiá-lo pelo quinto lugar. Isso aconteceu na 16ª volta, garantindo a ele seu primeiro troféu em 2022.

Após a corrida, Pedro Aguiar entrou com um protesto junto aos comissários da CBA, contestando a manobra de ultrapassagem de Elias, que acabou sendo considerada improcedente.

A próxima etapa acontece no Velocitta, nos dias 23 e 24 de abril.

“Foi uma maluquice esse fim de semana”, disse Elias. “Sabíamos da velocidade e do potencial que tínhamos. Uma infelicidade nos tirou da prova 1, o campeonato é longo e ainda vou para cima para tirar tudo que temos de diferença e brigar pelo campeonato neste ano.”

“É mais difícil de ultrapassar com esse carro, você não pode olhar um problema e não o enfrentar se não, não tinha por que entrar em um carro de corrida. Hora de focar no Velocitta para continuar nossa recuperação”, concluiu.

