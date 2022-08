Porsche Cup: Junior Dinardi encara maratona na Argentina

Carregar reprodutor de áudio

A rotina de Junior Dinardi será agitada nos próximos dias. Com a chegada da Porsche Cup Brasil em Santiago del Estero, Argentina, o piloto terá que se preparar para uma verdadeira maratona de corridas sprint e uma de longa duração.]

A primeira parte dessa maratona começa já na próxima quinta-feira (11) quando Dinardi irá encarar seu primeiro desafio que será a quarta etapa do campeonato sprint. O piloto terá que decorar os 4,805 km do circuito argentino em duas sessões de treinos, uma dedicada ao reconhecimento de pista e outra para a definição do grid de largada para a primeira corrida da quarta etapa, que acontece no mesmo dia no final da tarde.

"Estou ansioso para conhecer Termas de Río Hondo. Pilotar em uma pista onde já correu pilotos como Valentino Rossi e categorias como a MotoGP será um sonho realizado," completou Dinardi

A maratona de Dinardi continua na sexta-feira (12), quando o piloto paulista encara a segunda corrida da rodada dupla em terras argentinas. No sábado (13) a chave vira e Dinardi se junta a seu parceiro Yuri Alves para encarar os treinos livres e classificatórios para a abertura da temporada 2022 da Endurance Series em uma prova de 300km que será realizada no domingo (14).

"Correr com o Dinardi na argentina será como voltar ao passado. Fomos companheiros de equipe no kart nos tempos da CKS Racing, a equipe que fundamos juntos," finalizou Yuri Alves.

