Enquanto quase todas as categorias do Brasil e do mundo, incluindo a F1, reduziram o número de corridas em 2020 como reflexo da pandemia, a Porsche Cup ampliou a entrega para pilotos e patrocinadores.

Nesta semana, a quarta etapa da temporada 2020 em Interlagos marca a primeira rodada tripla do campeonato de Sprint.

Como as reuniões de Goiânia e a final novamente em Interlagos também terão três corridas da Carrera Cup e outras três da GT3 Cup, o campeonato de provas de curta duração da Porsche Cup saltará de 12 para 13 provas em 2020. A corrida extra será realizada sem quaisquer custos adicionais para pilotos ou patrocinadores, salvo o jogo de pneus.

A alteração foi aprovada de forma unânime pelos competidores e vai impactar também a pontuação “overall”. Agora serão válidos os 11 melhores resultados de cada piloto, tanto para o certame de Sprint quanto para o ranking combinado com os resultados de cada um nas três provas do Porsche Cup Endurance Series.

Como consequência, o cronograma das três próximas etapas de Sprint passará por ajustes, já começando pela próxima sexta-feira (2 de outubro) em Interlagos. Serão realizadas duas tomadas de tempo (sem top-10) e uma corrida, tanto para a Carrera Cup quanto para a GT3 Cup.

O primeiro quali vale para a prova de sexta, que terá a mesma pontuação das corridas 1 (22 para o vencedor, 20 para o segundo colocado etc). O segundo quali define o grid das corridas 2, que distribuem pontuação idêntica e acontecem na manhã de sábado. Já as corridas 3, disputadas no início da tarde de sábado, terão grid invertido conforme o resultado das provas da manhã e adotarão pontuação das provas de grid invertido (20 para o vencedor, 18 para o segundo colocado, 16 para o terceiro etc).

Cada categoria já realizou quatro corridas em Interlagos neste ano.

Pela Carrera Cup, o líder do campeonato é Miguel Paludo, duas vezes vencedor da prova de maior pontuação. Ele tem 76 pontos e seu perseguidor mais próximo, com 70, é Alceu Feldmann, duas vezes vencedor das corridas de grid invertido. Com 60 tentos, Lico Kaesemodel é o terceiro na tabela.

Já pela GT3 Cup, os três primeiros estão mais embolados nos pontos. Marco Billi lidera com 64, apenas 2 de vantagem sobre Zeca Feffer. Em terceiro aparece Nelson Marcondes, com 58.

Na Carrera Sport, Rodolfo Toni tem 35 na primeira posição. Depois com 30, vêm Rodrigo Mello e Fran Lara.

Na GT3 Cup Sport, o líder é Nelson Marcondes, com 36. O segundo é Eduardo Menossi (31) e o terceiro Ayman Darwich (30).

Treinos classificatórios e as seis corridas serão exibidos ao vivo pelo site oficial e canais da Porsche Cup em mídia social e pelo Motorsport.com.

Cronograma:

Sexta-feira, 2 de outubro

9h30 – 10h30 – Treino livre 1 – GT3 Cup

10h40 – 11h40 – Treino livre 2 – Carrera Cup

13h10 – 13h25 – Quali 1 – GT3 Cup

13h35 – 13h50 – Quali 1 – Carrera Cup

14h – 14h15 – Quali 2 – GT3 Cup

14h25 – 14h40 – Quali 2 – Carrera Cup

16h05 – 16h33 – Corrida 1 – GT3 Cup

17h13 – 17h41 – Corrida 1 – Carrera Cup

Sábado, 3 de outubro

10h – 10h28 – Corrida 2 – GT3 Cup

11h03 – 11h31 – Corrida 2 – Carrera Cup

14h – 14h28 – Corrida 3 – GT3 Cup

15h03 – 15h31 – Corrida 3 – Carrera Cup

