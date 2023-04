Carregar reprodutor de áudio

O técnico traçado do Velocitta, em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo, será o palco da segunda etapa da temporada 2023 da Porsche Cup. A pista de 3.443 metros e 12 curvas receberá uma das principais categorias de Gran Turismo do mundo neste final de semana (15 e 16).

A etapa vai marcar a estreia dos lastros de performance nos carros nesta temporada, o que tornará a disputa ainda mais equilibrada. Nesta quinta e sexta-feira, os pilotos já realizam treinos livres e, no sábado, acontece o classificatório e a primeira corrida, a partir das 14h40.

No domingo, a segunda prova terá sua largada às 13h20. A classificação e as corridas serão transmitidas pelo Motorsport.com, Band e SporTV.

Destaque da etapa de abertura na Sprint Challenge, realizada no início de março, o piloto Marcelo Tomasoni chega ainda mais motivado para a disputa no Velocitta, após a pole position e vitória na corrida 1 em Interlagos, além de sua grande recuperação na corrida 2.

Largando em oitavo, pelo grid invertido, o piloto levou um toque, caiu para último, mas foi para cima e chegou ao pódio.

“Mostramos muita força e desempenho na primeira etapa e deixamos claro que vamos estar na briga pelo título novamente este ano”, declarou Tomasoni, que foi o terceiro colocado no campeonato de 2022.

“Nosso carro está muito bom e acredito que também amadureci bastante minha pilotagem em questão de controle de corrida, para saber o melhor momento para atacar. Interlagos foi uma etapa muito boa, mesmo com o que aconteceu no domingo, que é óbvio não era o resultado que queríamos. Mas pude escalar o pelotão e cheguei muito próximo dos primeiros, salvando pontos importantes para o campeonato”, destacou.

Em 2022, Tomasoni também andou bem no Velocitta e foi ao pódio na corrida 1, chegando em segundo lugar.

“Foi uma das pistas onde me encaixei melhor no ano passado e isso me deixa bem confiante. Com a força que mostramos em Interlagos e o meu retrospecto no Velocitta, acho que o final de semana promete”, comentou o piloto do Porsche #5.

“Este é um circuito bem técnico, com subida, descida, freada forte, então é uma pista que quem gosta de pilotar curte muito. Volta a volta, você precisa andar no limite e isso demonstra bem a técnica de pilotagem de um piloto”, lembrou Tomasoni, que está na vice-liderança da temporada, com 44 pontos, apenas três a menos que o líder.

“Com a vice-liderança, terei de levar 45kg de lastro e isso pode atrapalhar um pouquinho, mas é a regra pra deixar a categoria equilibrada, então, é tentar fazer o melhor e ir pra cima”, completou o piloto, que é patrocinado pela Ativa Investimentos, DSM e Plant Power.

Confira a programação para a etapa no Velocitta:

Sexta-feira, 14 de abril:

15:50 – 16:35 – Treino livre 1 – Sprint Challenge

Sábado, 15 de abril

10:06 – 10:18 – Quali – Rookie – Sprint Challenge

10:23 – 10:35 – Quali – Sport – Sprint Challenge

10:40 – 10:52 – Quali – Challenge – Sprint Challenge

14:41 – 15:09 – Corrida 1 – Sprint Challenge

Domingo, 16 de abril

13:19 – 13:47 – Corrida 2 – Sprint Challenge

Os 10 primeiros no campeonato da Sprint Challenge, após uma etapa:

1. Cristian Mohr 47

2. Marcelo Tomasoni 44

3. Urubatan Junior 43

4. Sadak Leite 42

5. Antonio Junqueira 35

6. Antonella Bassani 34

7. Miguel Mariotti 27

8. Junior Dinardi 25

9. Ramon Alcaraz 23

10. Sebá Malucelli 23

