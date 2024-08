Marçal Muller fez uma corrida impressionante neste sábado e conquistou a vitória pela Carrera na Porsche Cup. O piloto, que será pole no domingo, ficou bastante feliz com a conquista e dedicou todo seu esforço à esposa grávida.

"Conseguimos fazer uma corrida limpa, consegui crescer, acertei a relargada, Pedrinho foi muito limpo na disputa. Então, conseguimos ganhar essa vitória que é muito importante para o campeonato".

Importante lembrar que Marçal está na segunda colocação da tabela e, com a vitória, fica ainda mais próximo do líder: apenas dois pontos os separam agora. Ao prever o que pode acontecer no domingo, o piloto disse:

"Está pinto uma chuva, então é difícil se programar. Mas eu espero fazer uma corrida limpa e somar bons pontos no campeonato".

O piloto ainda dedicou sua vitória à esposa, que ficou em casa por estar grávida de oito meses. Ao dar a declaração, Muller ficou bastante emocionado ao imaginar a filhinha Antonella.

"Eu gostaria de dedicar essa vitória à minha esposa, que está em casa, oito meses e meio. Sempre me ajudando em tudo, me incentivando. A Antonella está quase chegando, então foi difícil deixar ela em casa".

