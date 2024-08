Gerson Campos fez uma corrida brilhante pela Challenge na Porsche Cup neste sábado. O piloto conquistou sua primeira vitória na temporada de 2024 e não escondeu a felicidade em conseguir ficar à frente de Caio Castro.

"Lá dentro eu estava pensando: acho que o pessoal está se divertindo. A gente começou muito junto e obviamente, quem está na pressão precisa olhar muito mais para o retrovisor e, como eu falei, eu queria uma corrida limpa".

Logo nas primeiras voltas, Castro parecia um competidor forte para a vitória, mas perdeu a posição após uma bela disputa em pista.

"Eu larguei bem, o Caio também. Ali nas primeiras voltas eu entendi como estava o ritmo dele e o meu e esperei o momento certo. Ele também foi bem cauteloso e acho que tivemos uma disputa de alto nível".

A sessão chegou ao fim com apenas nove voltas oficiais completadas, isso porque a chuva ficou muito forte e a direção achou mais seguro terminar a etapa e confirmar a vitória de Campos.

"O dia virou noite e eu falei: será que vai relargar, com pneu de chuva? Eu estava querendo que acabasse ali, né?"

NORRIS BATE VERSTAPPEN E É POLE NA HOLANDA! Piastri 3º, Russell 4º, HAMILTON/SAINZ ELIMINADOS NO Q2

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast: Max Wilson DESVENDA CRISE da Red Bull, REBATE DETRATORES de Drugo e cia, CRITICA CONTRATOS da F1 e +

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!