A Porsche Cup realiza seu evento de gala para coroar os campeões de sprint de 2022 mais uma vez na preliminar do GP São Paulo de F1 neste fim de semana em Interlagos. Dos seis títulos em disputa no campeonato de corridas curtas, quatro seguem abertos até a última etapa da temporada.

Além da já tradicional participação no maior evento anual de esporte a motor em solo brasileiro, a jornada em Interlagos será desafiadora para os pilotos desde os treinos livres, uma vez que dentro do evento da F1 é menor o tempo de pista para os carros de competição mais produzidos no planeta do que numa etapa regular da Porsche Cup.

A etapa final tem em seu cronograma apenas um treino livre de 30 minutos para cada classe na sexta-feira. O sábado é o dia mais concorrido, com os qualificatórios pela manhã e as corridas à tarde. Vale lembrar que o treino classificatório vai determinar a ordem de largada nas duas corridas – a melhor volta de cada competidor define o grid do domingo, com o grid de sábado organizado conforme a segunda melhor passagem de cada carro no quali. Assim, como aconteceu na etapa anterior em Goiânia, não há inversão de grid para a corrida 2 e as duas provas distribuem aos vencedores a pontuação cheia.

Já a regra do lastro de performance é diferente nesta etapa. Conforme o regulamento, não há peso adicional aos carros no mecanismo de BoP.

Além do trabalho de engenheiros e pilotos para buscar o melhor acerto dos carros para as corridas, as calculadoras dos coaches de cada competidor prometem funcionar bastante no lounge da Porsche Cup que todo ano é montado em estrutura exclusiva na Junção em Interlagos. O regulamento determina descartes dos dois piores resultados de cada um no ano.

Pela Carrera Cup os favoritos ao título são o brasiliense Enzo Elias, maior vencedor de 2022 com quatro triunfos, e o gaúcho Marçal Müller, o piloto mais regular do ano. Ambos estão empatados em 162 pontos, mas os descartes e o maior número de vitórias hoje favorecem Enzo. Chris Hahn, com 130, e o heptacampeão Miguel Paludo, com 129, correm por fora. Mas ambos chegam a São Paulo ainda com chances matemáticas de conquista.

O campeonato da Sprint Challenge tem cinco concorrentes credenciados para o título. O líder Raijan Mascarello (136 pontos) tem em Cristian Mohr (125) seu perseguidor mais próximo. Mas, com 44 em jogo, Marcelo Tomasoni (117), Nelson Marcondes (105) e Daniel Correa (101) seguem na disputa.

Nos subcampeonatos, a pontuação em jogo é 24 nas duas corridas. Lucas Salles lidera a Carrera Sport com 89, contra 85 de Franco Giaffone. Só os dois conservam chances de título. O mesmo acontece na Carrera Rookie, em disputa envolvendo Lineu Pires (92) e Nelson Monteiro (80).

Já as divisões Challenge Sport e Challenge Rookie têm os vencedores matematicamente definidos, respectivamente Guilherme Bottura e Gustavo Zanon.

Não custa lembrar porém que uma bandeira preta durante as provas finais pode embaralhar as contas, uma vez que não são passíveis de descartes corridas em que os competidores tenham sido desclassificados.

