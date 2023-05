A equipe Farben mandará para pista uma dupla jovem e de muita história na Porsche Cup: o titular Marçal Müller se une ao brasiliense Enzo Elias para a disputa do Endurance Challenge. O campeonato de corridas longas, que sempre teve a marca oficial de tintas automotivas da Porsche Cup como protagonista, tem início neste sábado em Interlagos com a primeira prova de 300 km.

Os dois pilotos têm histórico de sucesso na categoria com os carros de competição mais produzidos no planeta. Terceiro colocado no campeonato de sprint após duas etapas em 2023, o gaúcho Müller foi campeão da classe Challenge em 2016 e da Carrera Cup em 2019. Em 2021, ele foi o maior pontuador da temporada no campeonato de Sprint, mas acabou com o vice-campeonato pela regra dos descartes. No ano passado repetiu a segunda posição no campeonato, com direito a recorde da pista de Goiânia, onde escreveu seu nome na história da categoria como o primeiro vencedor com os carros da geração “992”.

Enzo Elias foi o único competidor do grid a terminar à frente de Müller em 2022. O brasiliense teve uma arrancada formidável na temporada passada quando era titular da equipe Farben. Enzo venceu em todas as pistas por onde passou o campeonato e conquistou o título da Carrera Cup. Ele disputou o certame de Endurance com seu primo Adroaldo Weisheimer, que fazia a primeira incursão em corridas no asfalto após uma prolífica carreira no rally. A dupla fechou o Endurance Challenge como vice-campeã no geral, conquistando a coroa na classe Carrera Rookie. Como consequência, Enzo foi o maior pontuador no somatório dos campeonatos de sprint e endurance, terminando a temporada também com o título Overall de 2022.

No ano anterior, em dupla com o especialista em automobilismo virtual Jeff Giassi, Enzo Elias conquistou o campeonato de Endurance para a equipe Farben e levantou também os títulos das classes Sport e Rookie no processo.

Escorados por números respeitáveis e por um invejável histórico de sucesso da equipe Farben na Porsche Cup, a dupla inicia os trabalhos em Interlagos nesta quinta-feira, com os treinos opcionais e a primeira sessão de treino livre. Na sexta acontece mais um treino livre e o quali. A corrida de 300 km está marcada para 15h30 de sábado.

"As expectativas são das melhores. O Enzo se mostrou muito rápido com o carro ano passado e nós dois fomos brigando pelo título até a última etapa. Agora, andando junto e focados no mesmo objetivo, temos grande chances de sucesso. Muito difícil cravar alguma coisa antes da primeira etapa. Temos que chegar em Interlagos e fazer o nosso melhor, para depois disso ver como vai ficar o campeonato com as duplas e pensar nossa estratégia para o restante do ano em um campeonato curto. Nossa missão em Interlagos é poder brigar pela vitória", disse Muller.

“As expectativas são sempre altas no começo do campeonato. Muito feliz em poder fazer mais uma temporada no campeonato de Endurance da Porsche Cup, um campeonato que eu gosto muito e sempre comentei minha paixão pelo certame. Chego numa condição diferente dessa vez, estou há alguns meses sem pilotar o Porsche, mas estou animado para o começo de mais um desafio. O Marçal Muller, meu companheiro de equipe foi meu principal concorrente pelo título ano passado, brigando até a última etapa. Disputamos cada metro de cada pista no ano passado e agora vamos unir forças dentro do mesmo carro. Estamos nos preparando bem, desde que descobrimos que formaríamos uma dupla a gente tem se conversado, nos aproximamos bastante e tem tudo para ser uma parceria de sucesso. Vamos começar em Interlagos, onde nós conhecemos muito bem cada metro de asfalto. Então, vamos dar sempre nosso melhor e brigar por esse título da Endurance. Feliz em voltar para a categoria e poder representar a Farben em mais uma temporada por lá”, comentou Elias.

