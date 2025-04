Porsche Cup: Marcos Regadas é pole da Carrera Cup em Interlagos

Os pilotos da Porsche Cup na categoria Carrera foram à pista neste sábado (26) depois de uma sexta-feira chuvosa e sem atividades. Marcos Regadas, da categoria Sport, assumiu a pole para o domingo.

Na categoria Rookies, Silvio Morestoni fez o melhor tempo, assumindo a primeira posição para os pilotos que estão na etapa de entrada. Na categoria Sport, foi Marcos Regadas que assumiu à frente, com tempo de 1min43s379.

A sessão foi marcada pelo forte acidente de Marco Billi, que bateu no S da pista, acionando a bandeira vermelha e obrigando a direção de prova a colocar um fim antecipado na classificação da Sport.

Na sequência, com a garoa tomando o Autódromo José Carlos Pace, foi Marçal Muller que assumiu a ponta no Q1. É importante mencionar que a etapa em Interlagos marca a estreia do 'boost', que dá mais ritmo aos pilotos para ganhar velocidade em pista.

As sessões estão sendo canceladas ou adiadas por conta da chuva porque o asfalto de Interlagos foi recentemente todo trocado e ainda não passou pelo processo de criação de ranhuras na pista, o que coloca os pilotos em risco na hora de correr com o concreto molhado.

O 'boost' pode ser acionado 12 vezes por cada piloto ao longo de todo o fim de semana e cada competidor deve gerenciar seus usos com a equipe.

Q2

No Q2, os dez primeiros colocados do Q1 tiveram a chance de disputar pela pole e alguns até optaram por usar o 'boost' para ganhar alguma vantagem e tentarem ganhar alguma vantagem.

A disputa ficou entre Marçal e Regadas, que optaram por usarem um pouco da força extra nas últimas voltas.

Mas, no final, a pole ficou com Regadas, que fez a volta em 1min38s494, com Muller atrás por 0s139. Matheus Comparatto, que terminou como sexto colocado, irá cumprir uma punição e perde cinco posições no grid.

Classificação - top 10

1. Marcos Regadas

2. Marçal Muller

3. Thiago Vivacqua

4. Miguel Paludo

5. Lucas Salles

6. Matheus Comparatto

7. Christian Hahn

8. Antonella Bassani

9. Francisco Horte

10. Josimar Junior

